印尼提高手機零件本土化

路透報導，印尼計劃針對在該國製造與銷售的智慧型手機，提高零組件本土化的要求，提振當地製造業。

印尼工業部副部長費索爾（Faisol Reza）3日表示，將提高智慧手機的零組件在地製造要求，目前還在討論計畫細節，並未說明規劃的時間表，也未揭露國產零組件比率的要求會提高多少，「重點是我們要強化國內工業的目標」。

印尼政府也正評估，企業對研發相關的投資，是否能被算作符合「在地生產」的規範。

印尼10月已以蘋果iPhone16系列新機未符合40%零組件是在印尼生產的規定為由，禁止在印尼銷售iPhone16手機，蘋果隨後提出1億美元的投資案，規劃在印尼建造零件及配件工廠，盼能扭轉銷售禁令，但印尼政府認為蘋果公司未遵守公平原則，予以拒絕。

蘋果目前在印尼沒有生產設施，但2018年來已設立應用程式（App）開發者學院，雅加達當局認為蘋果的策略能夠符合其官方零組件標準，因此在印尼銷售較舊的iPhone機型。