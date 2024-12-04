特斯拉皮卡 爆需求放緩疑慮

美國科技媒體報導，特斯拉（Tesla）2日通知美國奧斯汀工廠的皮卡Cybertruck生產線員工，未來三天不用上班，再加上特斯拉上海廠11月銷量連續第二個月下滑，加劇電動車需求減緩的憂慮。

BusinessInsider引述特斯拉的備忘錄電郵報導，特斯拉2日通知位於奧斯汀工廠的Cybertruck生產線工人，「本周二、三、四不需到班」，但每日仍然可領取八小時工資，周五（6日）將恢復正常排班，員工須回到產線，但一些員工將不會依照調整後的班表上工，將另行通知。

報導指出，特斯拉並未說明Cybertruck生產線員工停工的原因，特斯拉也未回覆置評請求，但是呼應了今年稍早外界擔心Cybertruck可能出現需求減緩跡象的憂慮。

Cybertruck生產線勞工說，他們的班表自10月底以來就不太固定，四名工人表示，有幾次上班後，若非被要求回家，就是被賦予額外訓練或清潔打掃的工作來填補工時。一位在特斯拉工作數年的Cybertruck生產線勞工表示，「剛進特斯拉時，會期待能賺取加班費，現在只要能做到40小時就很幸運了」。

電動車新聞網站Electrek指出，Cybertruck去年開始交車時，還有200萬筆訂單，但之後已出現Cybertruck需求可能開始減緩的跡象。根據BusinessInsider當時看到的一份備忘錄，特斯拉今年4月就已縮短Cybertruck產線勞工的班表，幾位較晚預訂Cybertruck的車主表示已收到車，表示特斯拉消化訂單的速度可能快於預期。

同時，中國乘聯會（CPCA）3日公布初步數據顯示，特斯拉上海廠11月Model 3和Model Y交車量比10月成長15.5%至7萬8,856輛，但年比下滑4.3%至，為連續第二個月下滑。

路透根據CPCA的數據計算指出，特斯拉10月在中國大陸電動車市場的銷售市占率萎縮至6%，唯一年來最低。

特斯拉本季的全球銷量必須達到創紀錄的51.5萬輛，，才能達到全年銷售比去年的181萬輛「略為成長」的目標，在中國大陸市場的表現將是關鍵。

另一方面，特斯拉執行長馬斯克的2018年約560億美元天價薪酬方案，2日再次被德拉瓦州衡平法官否決。特斯拉表示將提出上訴。