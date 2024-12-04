Fed三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升高

美聯準會（Fed）三位有投票權的官員都暗示，支持本月稍後降息，同時市場對日本銀行（央行）本月升息預期升高，可能促使美日利差縮小，加上美國關稅戰、法國政局混亂等威脅，將提高避險資產吸引力，日圓兌美元近期看升。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，他目前傾向在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）17、18日召開的利率決策會議上，投票支持降息，「我目前傾向在我們的12月會議調降政策利率」，「但這個決定將取決於在那之前取得的數據，是否會意外上揚、且改變我對通膨路徑的預測」，若數據顯示Fed對通膨減緩、經濟穩健的預測是錯誤的，他會支持本月按兵不動。

他表示，最近數據讓人更擔心通膨率可能會持續高於2%的目標，但「沒有跡象」顯示關鍵服務類別的物價會維持目前水準或攀升。

美、日利率水準最新動向 圖／經濟日報提供

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也說，通膨和就業的風險已更加平衡，官員可能必須進一步調降利率，讓利率政策立場邁向中立，「我預期持續隨時間邁向更中立的政策設定，將屬適當」，但他未明說是否支持本月降息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）發表文章表示，他還沒決定本月是否需要降息，但仍認為官員未來幾個月應該繼續調降利率。他在接受記者訪問時說，他要等更多數據出來後再決定，「我對我的選項保持開放」。

此外，由於經濟數據持續證明日銀緊縮政策有理，市場預期日銀本月19日升息機率約65%，若日銀本月升息，將是1989年來首次在一年內升息三次。彭博策略師認為，就算日銀可能擔心升息會引發市場動盪而按兵不動，也會釋放鷹派訊號，提高日圓升值傾向。

同時，川普的關稅威脅、中東衝突未解等地緣政治憂慮，也會提高日圓等避險資產的吸引力，因此日圓匯率在今年底前、甚至明年初都持續看升。