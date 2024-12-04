Fed三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升高

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 （路透）
美國聯準會（Fed）。 （路透）

美聯準會（Fed）三位有投票權的官員都暗示，支持本月稍後降息，同時市場對日本銀行（央行）本月升息預期升高，可能促使美日利差縮小，加上美國關稅戰、法國政局混亂等威脅，將提高避險資產吸引力，日圓兌美元近期看升。

Fed理事沃勒（Christopher Waller）表示，他目前傾向在聯邦公開市場操作委員會（FOMC）17、18日召開的利率決策會議上，投票支持降息，「我目前傾向在我們的12月會議調降政策利率」，「但這個決定將取決於在那之前取得的數據，是否會意外上揚、且改變我對通膨路徑的預測」，若數據顯示Fed對通膨減緩、經濟穩健的預測是錯誤的，他會支持本月按兵不動。

他表示，最近數據讓人更擔心通膨率可能會持續高於2%的目標，但「沒有跡象」顯示關鍵服務類別的物價會維持目前水準或攀升。

美、日利率水準最新動向 圖／經濟日報提供
美、日利率水準最新動向 圖／經濟日報提供

紐約聯邦準備銀行總裁威廉斯（John Williams）也說，通膨和就業的風險已更加平衡，官員可能必須進一步調降利率，讓利率政策立場邁向中立，「我預期持續隨時間邁向更中立的政策設定，將屬適當」，但他未明說是否支持本月降息。

亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）發表文章表示，他還沒決定本月是否需要降息，但仍認為官員未來幾個月應該繼續調降利率。他在接受記者訪問時說，他要等更多數據出來後再決定，「我對我的選項保持開放」。

此外，由於經濟數據持續證明日銀緊縮政策有理，市場預期日銀本月19日升息機率約65%，若日銀本月升息，將是1989年來首次在一年內升息三次。彭博策略師認為，就算日銀可能擔心升息會引發市場動盪而按兵不動，也會釋放鷹派訊號，提高日圓升值傾向。

同時，川普的關稅威脅、中東衝突未解等地緣政治憂慮，也會提高日圓等避險資產的吸引力，因此日圓匯率在今年底前、甚至明年初都持續看升。

升息 日圓匯率 降息

延伸閱讀

川普恐致Fed降息循環恐提前結束 法人看好台股2025多頭格局延續

00937B配0.082元 將在12月20日除息、今年實際配息率約5.6%

無懼美中貿易戰 00757創高邁向首檔百元海外ETF

00687B配0.38...「哲哲」郭哲榮美債ETF賠800萬將逆轉勝？本次約領息217萬

相關新聞

需求放緩、其他出口國擴增產量 OPEC+減產擬延長至下季

知情人士表示，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）可能在周四（5日）會議上，延長現行的石油減產協議三個月，延長至明年第1季...

Fed三官員暗示本月降息 市場對日銀升息預期升高

美聯準會（Fed）三位有投票權的官員都暗示，支持本月稍後降息，同時市場對日本銀行（央行）本月升息預期升高，可能促使美日利...

外媒爆料！英特爾逼退基辛格 誰接CEO？華爾街都在猜

英特爾前執行長基辛格1日意外「閃退」，震撼全球半導體業，各大重量級外媒引述知情人士消息，揭露基辛格下台的內幕：他掌舵近四...

特斯拉皮卡 爆需求放緩疑慮

美國科技媒體報導，特斯拉（Tesla）2日通知美國奧斯汀工廠的皮卡Cybertruck生產線員工，未來三天不用上班，再加...

SK海力士 下單台積3奈米

南韓媒體3日引述消息人士報導，人工智慧（AI）記憶體晶片大廠SK海力士（SK Hynix）的第六代高頻寬記憶體「HBM4...

印尼提高手機零件本土化

路透報導，印尼計劃針對在該國製造與銷售的智慧型手機，提高零組件本土化的要求，提振當地製造業。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。