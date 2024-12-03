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英特爾執行長基辛格「閃電退休」 將拿近4億分手費

中央社／ 紐約3日綜合外電報導
英特爾無預警宣布執行長基辛格從公司退休。路透
英特爾無預警宣布執行長基辛格從公司退休。路透

根據今天的一項監管文件顯示，英特爾（Intel）執行長基辛格（PatGelsinger）閃電退休，可望拿到最高達1200萬美元（約新台幣3億9041萬元）的分手費。

路透社報導，英特爾表示，這筆資遣費包括190萬美元的18個月底薪，以及1.5倍的目標獎金340萬美元，分18個月支付。

根據路透計算，基辛格在2024年擔任執行長的這11個月也符合領取年度紅利資格，如此一來總領取金額約為1200萬美元。

基辛格擔任執行長不到4年就被迫下台，英特爾在物色新執行長之際，將由兩位副手掌兵符。

英特爾上週召開董事會，董事認為基辛格耗費巨資的重整計畫未奏效後，基辛格於12月1日請辭退休。

路透社報導，董事會告訴基辛格，他可以選擇退休或被解職。而他選擇退休下台。

分手 台幣 資遣

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