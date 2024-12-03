南非Q3經濟意外萎縮 都是「農作物大減產28%」害的

南非統計局3日表示，南非第3季經濟意外萎縮，主因是農產品產量大幅下跌。

路透報導，南非經季節調整後的國內生產毛額（GDP）較前一季萎縮0.3%，低於路透訪調經濟學家預測的擴張0.5%。

南非統計局表示，農業生產在第三季大幅縮減28.8%，主因是大田作物的減產。

統計人員Joe de Beer告訴記者：「玉米及黃豆占（南非）大田作物的70%左右，我們知道這些作物因乾旱而歷經艱難的一季。」

南非今年遭遇數十年來最嚴重的乾旱，影響受衝擊地區的經濟表現。

南非第3季GDP年比成長0.3%，也不如經濟學家預測的成長1.2%。