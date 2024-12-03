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北京解除對澳洲紅肉禁令 中澳貿易戰接近尾聲
中澳兩國長達4年貿易戰接近尾聲。澳洲當局今天說，北京已全面取消對澳洲紅肉進口禁令，消除了雙邊貿易中的最後障礙之一。這場貿易戰估計造成澳洲出口貿易損失高達130億美元（約新台幣4230億元）。
法新社報導，2020年起由於中澳兩國關係開始惡化，因此中國切實禁止進口澳洲一系列利潤豐厚的商品；不過，當澳洲致力於修補外交層面的關係，中國逐漸拆除這些貿易壁壘，而紅肉與龍蝦則是最後兩項遭到某種形式貿易障礙或進口禁令影響的商品。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天表示，中國已準備好「全面恢復進口澳洲紅肉」。與此同時，預料今年底中國也將全面恢復進口澳洲龍蝦。
澳洲貿易部長法瑞爾（Don Farrell）今天則說：「中國的貿易壁壘即將全面撤除，而這些貿易障礙影響價值200億澳幣（約130億美元）的澳洲商品外銷。」
回顧過去兩年，北京已取消針對澳洲大麥與葡萄酒的關稅、中止對澳洲木材的禁令，而且恢復對澳洲煤炭的進口，並於今年5月解除對8家澳洲屠宰場的禁令。
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