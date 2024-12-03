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會見泰國總理談AI合作機會 黃仁勳：與50新創企業合作、支持40大學

中央社／ 曼谷3日專電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪泰國，今天和泰國總理貝東塔會面。 法新社
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪泰國，今天和泰國總理貝東塔會面。 法新社

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳造訪泰國，今天和泰國總理貝東塔會面。雙方同意尋求未來在人工智慧領域相關的合作機會，輝達已經準備好和泰國政府合作，發展世界級的人工智慧設施。

彭博社在10月曾報導，泰國商業部長皮猜（Pichai Naripthaphan）透露黃仁勳將在12月訪問泰國，而在訪問期間黃仁勳擬宣布投資泰國的計畫。皮猜認為，輝達投資泰國將會讓供應鏈中的其他企業也考慮投資泰國。

黃仁勳今天赴泰國總理府和貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）會面，泰國總理府會後發布新聞稿描述兩人會面內容。

貝東塔在會面中表示，這次會面對於尋求雙方未來的合作是很重要的機會，她對於輝達將和泰國數位經濟和社會部簽署合作備忘錄表示歡迎。

黃仁勳回應表示，他這次造訪泰國，是加強雙方合作的好機會，輝達在泰國和超過50家新創企業合作，也支持超過40所大學，希望可以加強促進泰國在人工智慧領域的發展。

兩人都同意人工智慧對於國家競爭力和安全至為重要，輝達已經準備好和泰國政府合作，發展世界級的人工智慧設施，並分享科技專業以支持泰國的人工智慧計畫。

兩人也都認為人才在人工智慧產業非常重要，投資人工智慧的教育和訓練可以幫助泰國發展技術人才，以促進人工智慧產業的創新，輝達已經準備好在這方面尋求合作機會。

貝東塔表示，泰國很看重人工智慧領域的教育或相關訓練，泰國政府致力於讓人工智慧成為國家發展的一部分，並提升泰國人的工作能力。

透過利用泰國的數據基礎設施、人力資源和商業網絡，黃仁勳看到了泰國在發展人工智慧的潛力和能力，人工智慧可以用於醫療照護或智慧農業，促進泰國的數位經濟發展，他希望利用這個機會盡快和泰國達成實質合作。

泰國政府近幾年力求經濟轉型，積極尋求與數位經濟和人工智慧相關領域的外商投資。今年5月，微軟（Microsoft）宣布，將在泰國投資人工智慧基礎設施，並設立泰國的第一座Azure資料中心。

Google和其母公司Alphabet的總裁暨投資長波拉特（Ruth Porat）今年9月底訪泰時表示，Google會投資10億美元在泰國建立數據中心和雲端區域（DataCenter and CloudRegion）。

AI 泰國 經濟發展 輝達 黃仁勳

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