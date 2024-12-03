傳中共將召開中央經濟工作會議 亞股多收漲

有報導指出，中國當局下週將召開中共中央經濟工作會議，可望公布提振經濟的新措施。亞洲股巿今天收盤大多上漲。

法新社報導，美中兩強長期對抗，美方再度開火，投資人評估華府對北京實施新科技業出口管制之際，華爾街股巿連續兩個交易日收盤創新高。

與此同時，法國政治和經濟動盪，政府面臨倒閣危機，導致歐元承壓。

投資人也觀望美國本週結束前將公布的就業數據，這對聯邦準備理事會（Fed）是否再度降息的決策舉足輕重。

昨天公布的一項中國製造業活動數據顯示，經濟困境可能就要結束，使亞股近期漲勢得到支撐，助長亞股今天多收高。

彭博（Bloomberg News）報導，中國國家主席習近平在內的最高領導層下週將召開為期2天的中共中央經濟工作會議，以規劃明年經濟發展目標和刺激計畫。昨天公布的數字顯示，在萎靡不振近兩年後，中國經濟有望翻轉，預期9月下旬公布的一系列支持性措施將於下週會議中得到延續。

SPI資產管理公司（SPI Asset Management）策略師殷尼斯（Stephen Innes）指出：「儘管近期製造業數據顯示，11月工業活動創數月以來最快擴張速度，但是更廣泛經濟前景依然充滿不確定性。出口商急於在（美國總統當選人）川普預期的關稅風暴前行動很可能推波助瀾製造業暢旺。」

日股基準日經指數今天收漲1.9%，來到39248.86點。港股恆生指數收漲1.0%，來到19746.32點。上證指數收漲0.4%，來到3378.81點。

至於其他亞股，雪梨、首爾、新加坡、曼谷、雅加達、台北股市收漲；威靈頓、馬尼拉股巿收跌。