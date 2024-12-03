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智慧手機零件40%本土化 印尼將提高「在地生產」要求

經濟日報／ 編譯任君翔／綜合外電
印尼預計提高智慧型手機零件「在地生產」的要求。美聯社
印尼預計提高智慧型手機零件「在地生產」的要求。美聯社

印尼計劃對在該國製造和銷售的智慧型手機，提高零件本土化的要求，以促進該國製造業部門的發展。

就在上個月，印尼頒布針對蘋果iPhone16手機的禁售令，因該機型未能符合40%零組件是在印尼國內生產的規定。蘋果隨後提出1億美元的投資案，規劃在印尼建造零件及配件工廠，盼該國政府收回禁令，但印尼政府以蘋果公司未遵守公平原則為由，予以拒絕。

印尼工業部副部長費索爾（Faisol Reza）3日表示，將提高智慧手機零件在地製造的要求，計畫細節仍在研議階段，政府尚未規劃時間表，或預計要求將國產零件提升多少比率，「重點是強化我們國內工業的目標」。

印尼政府也正在研議，企業對研發相關的投資，是否可以被算作符合「在地生產」的規範。

蘋果目前在印尼並無生產設施，但自2018起，該公司開始設置應用程式開發者學院，讓雅加達當局認為蘋果有意要符合其官方零件標準，以便在印尼銷售較舊的iPhone型號。

費索爾表示，蘋果公司代表隨後將會與印尼政府會商解決方案。

印尼 應用程式 雅加達

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