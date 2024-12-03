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韓聯社晚間快訊！南韓總統尹錫悅發布緊急戒嚴令

ASML：美國最新半導體出口限制 不影響2025年財測

中央社／ 阿姆斯特丹2日綜合外電報導

荷蘭的全球晶片製造設備業龍頭艾司摩爾（ASML）表示，美國今天宣布對出口至中國的半導體實施的限制措施，預期不會對其11月發布的最新財測造成影響。

路透社報導，華府採取3年來對中國半導體產業的第3波打擊行動，除了對晶片設備製造商實施更嚴格的規定，也限制對140家中國公司的出口，包括新增中國最大客製化晶片製造商中芯國際的幾家子公司；此外並對與艾司摩爾有關的軟體與量測設備緊縮限制。

艾司摩爾今天發布聲明維持其11月14日公布的2025年財測，預估集團銷售額將為300億至350億歐元（約新台幣1兆260億至1兆1970億元），其中來自中國的比重將由今年的約50%降至約20%。

艾司摩爾表示，若荷蘭政府執行美國的最新規定，那麼他們對一些中國晶片製造廠的深紫外光（DUV）微影系統出口會受到影響。

但艾司摩爾補充說：「長期而言，我們對半導體產業需求的看法預期不會受新規衝擊，因為（我們的）看法是基於全球需求。」

荷蘭外交部則發布聲明表示：「荷蘭與美國相同，都對先進半導體設備出口不受控制有疑慮。每個國家會自行評估，並基於自身對國家安全的威脅所做分析來採取措施。」

半導體 美國 荷蘭

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