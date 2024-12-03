研究：航空公司轉用綠色航空燃料 速度不夠快

根據倡議組織「歐洲運輸環境聯合會」的研究，全球大多數航空公司在轉向使用永續航空燃料（SAF）的努力仍嫌不足；研究還發現，石油生產商在轉型過程中投資過少。

路透社報導，這項評論正值航空業呼籲增加SAF產量之際；此類燃料可由木屑或廢食用油製成。

「歐洲運輸環境聯合會」（European Federation forTransport and Environment）的總部位於布魯塞爾，其航空政策主管凱特（Francesco Catte）說道：「不幸的是，航空公司目前並未走上有意義的減排道路，因為他們購買的永續航空燃料不足。」

SAF目前僅占全球航空燃料使用量的大約1%，若航空公司要達成減排目標，就必須增加SAF使用量。SAF的成本約為普通航空燃料的2倍至5倍。

研究提到，主要石油業者在建設SAF加工設施方面的投資不足，也成為SAF市場成長的阻礙。

「歐洲運輸環境聯合會」在公布的排名中指出，法荷航空集團（Air France-KLM Group）、聯合航空公司（United Airlines）和挪威穿梭航空公司（NorwegianAir Shuttle ASA）等航空公司在購買SAF上已展現具體行動，尤其是更潔淨的合成燃料。

然而，排名顯示，87%的航空公司未能做出有意義的努力，即使是那些正在努力的公司，如果沒有進行更多投資，也可能無法達成自身減排目標。

根據排名，義大利航空（ITA Airways）和葡萄牙航空公司（TAP Portugal）在未來幾年推動SAF使用所投入的行動非常有限。

葡萄牙航空公司發言人表示，該航空公司於2022年7月成為葡萄牙首家使用SAF飛行的航空公司，並承諾在2030年使SAF在燃料中占比10%。義大利航空則未回應路透社置評請求。