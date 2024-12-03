空頭部位增至135億美元 「日圓利差交易」現捲土重來之勢

今年7月底至8月初曾經攪亂全球市場的日圓套利交易（carry trade，又稱為利差交易）現在又再流行起來了。

彭博資訊分析日本金融期貨協會、東京金融交易所和美國商品期貨交易委員會數據，發現日本散戶以及海外的槓桿基金、資產管理公司，11月的日圓空頭部位估計增至135億美元，較10月的97.4億美元上升許多。

日圓空頭押注預期明年還會增加，因為利差仍大，美國政府料將增加舉債，而且外匯市場的波動低。這些條件都提高了借入日圓的吸引力，然後將資金部署到全球殖利率更高的市場。

駐新加坡加拿大皇家銀行亞洲外匯策略主管Alvin Tan說，「其他貨幣與日圓的絕對利差非常大，這代表了日圓總是可以被視為融資貨幣」，「如果日圓不被用於利差交易的融資貨幣，主要原因會是波動性。」

瑞穗證券和Saxo Markets的策略師們均表示，利差交易可能回到日本銀行（央行）7月底升息、投資人突然離場之前的水準。不過要留意川普重新掌權後，可能會使外匯市場陷入動盪。

利差交易這種廣被採用的投資策略的廣泛採用，有可能影響全球市場。夏季日圓利差交易的平倉，讓全球股市短短三周內蒸發約6.4兆美元，日經225指數遭遇1987年以來最大跌幅。上周日圓突然大漲，凸顯重拾利差交易的投資人所承擔的風險。

利率是推動利差交易的因素之一。10種高收益G-10貨幣和新興市場貨幣的平均殖利率在6%以上。相比之下，日本央行的基準利率只有0.25%，而日圓殖利率幾乎為零。

儘管日銀正在逐步升息，但與美國等主要經濟體的殖利率差距仍然很大。美國聯準會11月降息25個基點（1碼），聯邦資金利率目標區間降至4.5%～4.75%。駐雪梨澳盛銀行外匯分析師Felix Ryan說，即便日銀將利率提高到1%左右，利差交易的邏輯仍然可行。

利差交易策略的獲利豐厚。自2021年底以來，以10種主要貨幣和新興市場貨幣為目標的日圓利差交易，報酬率達45%，而考慮股利再投資的標普500指數報酬率為32%。這正是吸引了愈來愈多的投資人買入日圓空頭部位，以至於在7月底時達到216億美元的原因。

仍有一些分析師認為，日銀總裁植田和男為本月升息敞開大門之後，利差畢竟有所縮小，再加上日本財務省口頭干預，強調日本政府會注意日圓單一方向的劇烈移動，這些都將令未來一年的利差交易動能保持在低點，而不至於再現今年夏天以前的強大動能。