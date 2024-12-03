歷來首見！德股DAX指數衝破2萬點 創盤中新高
德國DAX指數3日盤中突破2萬點，締造空前紀錄，並為連續第二天改寫歷史新高，主要是科技、金融、工業股帶旺，讓德股能無視法國政局混亂，持續上攻。
DAX指數3日早盤一度攀漲至20,038.01點，為史上首次衝破2萬點大關。
DAX今年表現領先歐洲股市，迄今的漲幅接近20%，主因投資人押注全球經濟穩健、中國大陸邁向復甦。相較之下，道瓊歐洲Stoxx 600指數今年來僅漲7%，法國CAC 40指數則累計下跌。
DAX走勢往往與華爾街類似，受惠於廣泛的多頭情緒，科技股尤其受到人工智慧（AI）熱潮的提振。
德國科技業龍頭思愛普（SAP）股價今年來飆漲65%，為DAX表現最佳的個股之一。SAP已躍居歐洲最大的科技業者，且是歐洲第二大公司，市值超越荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）。
其他績效出眾的公司，包括西門子能源（Siemens Energy）、萊茵金屬公司（Rheinmetall AG），今年來分別大漲328%、117%。
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