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需求下滑？特斯拉通知Cybertruck產線工人「未來3天不用上班」

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
特斯拉2日通知其Cybertruck生產線工人：「本周二、三、四不需到班」。美聯社
特斯拉2日通知其Cybertruck生產線工人：「本周二、三、四不需到班」。美聯社

特斯拉2日通知其位於德州奧斯汀工廠的Cybertruck生產線員工，告知他們未來三天不用上班，正常排班將於6日恢復，呼應今年稍早外界對Cybertruck需求可能減緩的跡象。

根據BusinessInsider看到的一份備忘錄，特斯拉周一（2日）通知其Cybertruck生產線工人：「本周二、三、四不需到班」，但每日仍可領取八小時工資。這份電郵也說，周五（6日）將恢復正常排班。特斯拉表示，一些員工將不會依照調整後的班表上工，將會另行通知。

報導指出，特斯拉突然改變Cybertruck生產線班表的原因不明，特斯拉也未回覆置評請求。

Cybertruck生產線工人說，他們的班表自10月底以來就不太規律。有四名工人表示，有幾次上班後，不是被要求回家，就是被賦予額外訓練或清潔打掃的工作來填補工時。至少有一位表示對班表的更動感到挫折。

一位在特斯拉工作數年的Cybertruck生產線工人說，「剛進特斯拉時，會期待能賺取加班費，現在只要能做到40小時就很幸運了」。

電動車產業新聞網站Electrek指出，特斯拉去年開始交貨時，還有200萬筆Cybertruck的訂單。但跡象顯示，Cybertruck的需求可能已經開始減緩。根據BusinessInsider當時看到的一份備忘錄，特斯拉4月就已縮短該產品生產線工人的班表。

然而，一些較晚預訂Cybertruck的車主表示已收到貨，表示特斯拉消化訂單的速度可能比預期的快。特斯拉去年公布Cybertruck定價後，一些預訂該車款的車主告訴BusinessInsider，他們不打算下訂。

Cybertruck 工人 特斯拉

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