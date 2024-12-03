Microchip下調本季展望 將關閉亞利桑那廠

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
微晶片科技2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠。路透
微晶片科技2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠。路透

美國微控制器（MCU）暨類比IC大廠微晶片科技（Microchip），2日調降本季營收展望，並宣布關閉亞利桑那州的晶圓製造廠，將影響500名員工。該公司盤後股價一度應聲下挫3.5%。

微晶片科技過去幾季狀況動盪，設法應付車用晶片訂單趨緩、克服總經不確定性、並得清空先前為避免供給吃緊而建立的現有庫存

該公司表示，由於訂單少於預期，預估本季（10~12月）營收將接近先前預估值約10.3億美元的低端，遜於分析師預期的10.6億美元。該公司並將在明年7~9月季度關閉亞利桑那州工廠，每年可省下現金約9,000萬美元。

微晶片科技臨時執行長桑吉（Steve Sanghi）說：「鑒於庫存水位高漲、並有充沛產能，決定關閉（亞利桑那州）坦佩市的晶圓製造設施Fab 2」。

微晶片科技表示，關廠應該有助調節下季的庫存水位，將影響約500名員工；該公司在奧勒岡州和科羅拉多州的工廠，有充足擴張空間，擬將產品製造從亞利桑那州廠轉到其他工廠。

微晶片科技前執行長穆爾希（Ganesh Moorthy）在11月底退休後，由桑希回鍋接掌大位。桑吉說，想對投資人澄清，即便他的職稱是臨時執行長，但只要有必要，他打算留任此職，尋找繼任者沒有明確時間表。

亞利桑那州 庫存 車用晶片

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