韓媒：首爾開始評估 對陸製厚鋼板課反傾銷稅

南韓媒體每日經濟新聞英文版Pulse 3日引述未具名業內消息來源報導，南韓政府開始評估對中國大陸進口低價鋼板課徵反傾銷稅的可行性。

今年7月，現代鋼鐵公司提出反傾銷訴訟，隸屬於產業部的南韓貿易委員會於是在10月4日展開調查，最快將於2025年1月宣布初步裁決，決定是否對厚度在6毫米（含）以上的大陸製鋼板課徵臨時性反傾銷關稅。

每日經濟新聞報導，從提出申訴到宣布最後決定通常費時一年多，但課徵臨時性反傾銷稅可能使這過程歷時縮短逾半。

中國大陸是世界第三大鋼品生產國與消費國，由於國內需求陡降導致鋼品生產過剩，以致近來以低價外銷到海外。英國金融時報（FT）最近引用大陸顧問公司Mysteel的數據報導，中國大陸2024年鋼品出口總量可能達到1億至1.01億噸，是2016年以來最高水準。

南韓是大陸鋼品向海外市場倒貨的主要目標。根據南韓鋼鐵協會統計，今年1月至10月，陸製厚鋼板進口量達到116萬噸，比2023全年的112萬噸還要多，且比2022年激增80.5%。

大陸鋼價目前較南韓產品便宜多達20%。