美對中半導體祭新禁令 南韓：對韓影響不大HBM多供貨輝達

美國政府對中國半導體產業祭出新一波管制措施。韓國產業通商資源部今天表示，韓國高階高頻寬記憶體（HBM）晶片多供貨輝達，輸中占比低，整體而言對韓國影響不大。

韓聯社引述韓國產業通商資源部官員表示，SK海力士多數HBM產品都出貨給美商輝達（NVIDIA），三星電子雖有部分低階HBM銷往中國，但在整體銷售額中占比不高，整體來說對韓國企業影響不大。

這名官員說，美國這次是針對直接銷往中國的HBM產品，連同邏輯晶片封裝的HBM產品不在其中，企業後續也會按照美方規定調整出口方式，預期能最大限度避開負面影響。

至於對半導體設備對中出口限制，官員說明，SK海力士及三星電子在中國當地工廠都已經美方授權為「經認證終端用戶」（VEU），今後不必經過個別許可就能在中國進口所需設備，不受這次措施影響。

美國政府在當地時間2日發布針對HBM晶片及尖端半導體設備的出口中國管制措施。這是美國3年內祭出的第3波管制措施。

韓國產業部今天發布新聞稿指出，這次措施是美國政府針對國安層面實施的單方措施。基於韓美同盟及可能對韓國企業產生的影響，兩國政府一直緊密商議，雙方同意盡力避免對韓企產生無法預期的負面影響。

即使如此，美國政府這次措施仍引起業界憂心，雖然個別企業受到影響因應對方式而有所差異，但HBM全球市場仍可能因這類監管措施萎縮。