快訊

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

陸生團又遇抗議 被獨派團體轟「賣國賊」…馬英九竟做鬼臉回擊

美對中半導體祭新禁令 南韓：對韓影響不大HBM多供貨輝達

中央社／ 首爾3日專電

美國政府對中國半導體產業祭出新一波管制措施。韓國產業通商資源部今天表示，韓國高階高頻寬記憶體（HBM）晶片多供貨輝達，輸中占比低，整體而言對韓國影響不大。

韓聯社引述韓國產業通商資源部官員表示，SK海力士多數HBM產品都出貨給美商輝達（NVIDIA），三星電子雖有部分低階HBM銷往中國，但在整體銷售額中占比不高，整體來說對韓國企業影響不大。

這名官員說，美國這次是針對直接銷往中國的HBM產品，連同邏輯晶片封裝的HBM產品不在其中，企業後續也會按照美方規定調整出口方式，預期能最大限度避開負面影響。

至於對半導體設備對中出口限制，官員說明，SK海力士及三星電子在中國當地工廠都已經美方授權為「經認證終端用戶」（VEU），今後不必經過個別許可就能在中國進口所需設備，不受這次措施影響。

美國政府在當地時間2日發布針對HBM晶片及尖端半導體設備的出口中國管制措施。這是美國3年內祭出的第3波管制措施。

韓國產業部今天發布新聞稿指出，這次措施是美國政府針對國安層面實施的單方措施。基於韓美同盟及可能對韓國企業產生的影響，兩國政府一直緊密商議，雙方同意盡力避免對韓企產生無法預期的負面影響。

即使如此，美國政府這次措施仍引起業界憂心，雖然個別企業受到影響因應對方式而有所差異，但HBM全球市場仍可能因這類監管措施萎縮。

半導體 南韓 美國 記憶體

延伸閱讀

美國對大陸半導體出口管制升級 設備EDA與HBM管控增

140多家陸企列「黑名單」 美宣布第三波管制大陸取得晶片及AI科技措施

美中科技戰再升級 記憶體...下波制裁產業

AI財太好賺？SK海力士奪領先地位 未來3年將提高股息25％

相關新聞

韓媒：首爾開始評估 對陸製厚鋼板課反傾銷稅

南韓媒體每日經濟新聞英文版Pulse 3日引述未具名業內消息來源報導，南韓政府開始評估對中國大陸進口低價鋼板課徵反傾銷稅...

歐盟27成員國出生嬰兒數創新低 公共財政料將承受重壓

歐盟統計局更新27個成員國的最新數據發現，去（2023）年歐盟出生的嬰兒數降至3,665,000人，創歷史新低，不如長期...

百大軍火商獲利飆 美企占逾半總營收、日韓銷售增3成

斯德哥爾摩國際和平研究所2日報告，受俄烏戰爭、加薩走廊戰事及亞洲緊張局勢影響，全球百大軍火商去年營收增加，俄羅斯和中東武...

多虧川普行情 大型避險基金靠上個月表現讓帳面更漂亮

全球大型避險基金 11月靠押注美國總統選舉前後引發的市場波動頗有斬獲，今年累積下來都締造可觀回報。

全球最大糧商嘉吉獲利大縮水 將裁8千人、大多數會在今年遭砍

由於食品價格下跌，總部位於美國明尼蘇達州的全球最大農產品貿易商嘉吉（Cargill）預計將全球人力裁減掉大約5%，大部分...

Nvidia參與了！AI基礎設施公司Nebius私募增資7億美元

AI領域有兩家公司在募資：一是AI基礎設施公司Nebius正透過私募增資7億美元，結果吸引到輝達（Nvidia）在內投資...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。