歐盟27成員國出生嬰兒數創新低 公共財政料將承受重壓

歐盟統計局更新27個成員國的最新數據發現，去（2023）年歐盟出生的嬰兒數降至3,665,000人，創歷史新低，不如長期人口預測的400萬人，而且比2022年出生數少了5.5%，年減幅是有紀錄以來最大，凸顯該地區面臨嚴重的人口挑戰。

出生嬰兒數自1960年代中期達到近700萬的峰值以來，已急劇下滑，與美國大致相同。隨勞動年齡人口萎縮，而醫療保健和養老金等領域的支出成本上升，歐盟成員國的嬰兒太少，預計將給政府財政帶來巨大壓力。