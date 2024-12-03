多虧川普行情 大型避險基金靠上個月表現讓帳面更漂亮

全球大型避險基金 11月靠押注美國總統選舉前後引發的市場波動頗有斬獲，今年累積下來都締造可觀回報。

表現尤其出色的是像Element Capital與Graham 資本管理公司這類全球宏觀策略基金（global macro hedgefund），這類基金專注於交易貨幣、大宗商品、公債及股票等和總經趨勢相關的資產。這些基金押注會因川普當選總統而表現良好的資產。

英國金融時報引述知情人士報導，Element在11月回報約9%，今年迄今回報率達到19%。這檔基金投資美元和股票，並押注歐洲股票下跌。

同時，管理約190億美元資產的Graham 旗下 Proprietary Matrix基金11月獲利約3%，這檔基金結合基金經理人以及電腦演算的策略，今年初至今回報率達到8.7%。

美元指數10月以來上漲了5.7%，成為近幾個月來投資人獲利的主要動力。川普在選前便開始發酵，股票走高、比特幣飆升，美國公債殖利率上揚。而在選舉結果出爐後，相關資產進一步走高。

有些基金今年迄今回報更為可觀。由羅傑斯（David Rogers）所創的 Castle Hook Partners今年的回報率高達60%。自總統選舉以來，這檔管理資產達44億美元的基金投資於美元，並押注美國固定收益資產下跌。

另外，據PivotalPath追蹤70支多策略（multi-strategy）避險基金的基準指數顯示，今年表現預料創下自2020年以來最佳紀錄。

其中 Balyasny 資產管理旗下的避險基金11月有3.9%回報率，使今年直到10月始終平平的表現，累計下來還有11.6%的報酬率。

整體來說，據摩根士丹利發布的報告，全球避險基金上月至11月27日回報率為1.46%，今年來回報率達到10.6%。

以布局科技為主的 SoMa Equity Partner 上個月淨值大增9.5%，創下該公司最佳單月表現，主要受益於投資小型股，其中投資 Datadog和 Shopify挹注甚豐。