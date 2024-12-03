全球最大糧商嘉吉獲利大縮水 將裁8千人、大多數會在今年遭砍

由於食品價格下跌，總部位於美國明尼蘇達州的全球最大農產品貿易商嘉吉（Cargill）預計將全球人力裁減掉大約5%，大部分將在今年進行。

根據彭博資訊看到的一份內部備忘錄，作為2030年長期戰略的一部分，嘉吉將裁員約5%。這家美國最大的未上市私人跨國企業總計擁有大約16.4萬名員工，這意味將裁員大約8,000多人。要求匿名的知情人士說，裁員不會影響領導層，但會影響一部分下面一級的高階經理。

嘉吉在原料業務舉足輕重。簡單地說，該公司是在全球分銷穀物、肉類和其他農產品的中間人。由於通膨和地緣政治動盪使食品價格陷入混亂，該公司在疫情期間及後期獲利豐厚。但現在，隨著豐收導致玉米和大豆價格大跌，嘉吉及其競爭對手Bunge Global和Archer-Daniels-Midland的獲利都縮水了。

此外，對過去十年努力投資將自己打造為美國第三大牛肉加工商的嘉吉來說，美國活牛存欄量降至70年來最低，更加劇了它的困境。

自2023年起擔任嘉吉總裁兼執行長的Brian Sikes在備忘錄中表示：「大部分裁員將在今年進行，我們將精簡組織架構，減少管理層級，擴大經理群的職責範圍，減少重複工作。」

嘉吉今年早些時候曾告訴員工，將把業務部門從五個減少到三個。該公司還在各地裁減了大約200個技術職務。

在截至5月的財年度，嘉吉的獲利降至24.8億美元，還不到2021至2022年創紀錄的67億美元的一半，是2016年以來最低。2024年度僅有不到三分之一的業務部門實現了獲利目標。

該公司在提供給美國有線電視新聞網（CNN）的聲明中說：「展望未來，我們制定了明確的計畫來發展和強化產品組合，以善用眼前不容忽視的趨勢，將競爭力最大化，最重要的是繼續滿足客戶需要。」