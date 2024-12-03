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Nvida參與了！AI基礎設施公司Nebius私募增資7億美元

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI基礎設施公司Nebius周一宣布，正透過私募增資7億美元，結果吸引到輝達在內的投資人。路透
AI基礎設施公司Nebius周一宣布，正透過私募增資7億美元，結果吸引到輝達在內的投資人。路透

AI領域有兩家公司在募資：一是AI基礎設施公司Nebius正透過私募增資7億美元，結果吸引到輝達（Nvidia）在內投資人參與；另一是想挑戰輝達的新創公司Tenstorrent，剛結束新一輪近7億美元的融資，有三星和貝佐斯支持。

Nebius周一宣布，它的私募獲得超額認購，除輝達外，還有Accel，以及由Orbis Investments管理的部分帳戶。

Nebius出現於今年7月。俄烏戰爭開打後，在那斯達克掛牌的俄羅斯網路巨擘Yandex暫停交易，後來Nebius透過以54億美元拆分Yandex國際資產的方式，恢復上市。

由Yandex前創辦人兼執行長Arkady Volozh創立的Nebius，正與其他公司共同努力，要推動建立AI系統所需的基礎設施。

根據Volozh，7億美元的融資能給予Nebius額外火力，更快並更大規模地建立GPU叢集、雲端平台和提供給AI開發人員的其他工具。

Nebius承諾在2025年中之前投資10億美元，還可能再加碼。該公司並調高了截至2025年底的年化營收，至7.5億至10億美元間，區間下限原本僅5億美元。逾半數客戶在美國的Nebius在密蘇里州的堪薩斯城租用資料中心空間，可能在美進一步擴張。

另外，根據商業內幕（Business Inside）報導，新創公司Tenstorrent剛結束新一輪融資，由三星證券和總部位於首爾的風險投資公司AFW Partners領投，其他投資人包括貝佐斯的Bezos Expeditions、樂金電子和現代汽車集團。

Tenstorrent旨在提供較負擔得起的AI晶片和處理能力，此輪融資推升其估值達約26億美元。

Tenstorrent主張使用RISC-V，這是一種開放指令集架構，而Nvidia的做法則更著重專屬性，部分客戶很難在不產生龐大成本的情況下，轉用競爭公司的晶片。

AI NVIDIA 投資人 輝達

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