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海運巨擘馬士基亮出新兩用燃料船 力拚產業脫碳

中央社／ 新加坡3日綜合外電報導

全球海運業致力脫碳之際，總部位於丹麥的海運兼物流巨頭馬士基集團（Maersk）在新加坡公開他們最新型兩用燃料船舶，標榜能顯著減少海運碳排。

美國財經新聞網CNBC報導，加入馬士基船隊的這艘新船名為A.P. MØller，是一艘350公尺的巨輪，燃料能用甲醇也能使用傳統海運燃油。

馬士基的亞太總裁布立克（Ditlev Blicher）表示，這類船舶代表迎向脫碳海運的最新技術。

馬士基集團廣義將「綠色燃料」定義為：在生命週期基礎上（從生產到使用的完整過程），相較傳統化石燃料能降低至少65%溫室氣體排放者。

國際可再生能源機構（IRENA）指出，雖然目前甲醇仍大多靠化石燃料生產，但也能經由永續、再生基底的能源來產製，成為綠色甲醇。

馬士基集團表示，旗下船舶使用綠色甲醇能每天減少約280噸碳排，這會是公司2040年底前達標淨零排放的重要一步。

另按世界經濟論壇（WEF）說法，綠色甲醇的硫含量較低，可減少硫氧化物排放，而硫氧化物會導致空氣污染和酸雨。

布立克說這艘A.P. MØller號是他們計劃籌獲25艘兩用燃料船舶中的第9艘。馬士基集團預計全部25艘可望於2027年底前到位。

馬士基集團表示，單是用像A.P. MØller號這種大型兩用燃料船取代掉12艘舊有船舶，就能減少150萬公噸二氧化碳排放，幾乎是丹麥首都哥本哈根（Copenhagen）2022全年碳排的兩倍。布立克說，全球海運業目前有170艘這種兩用燃料船的訂單，投入使用後能擴大整個產業的脫碳規模。

馬士基

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