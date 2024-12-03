彭博：SpaceX擬釋股 估值躍升至3,500億美元
彭博引述知情人士報導，SpaceX正在洽談釋出公司內部股份，釋股價位這可能讓馬斯克（Elon Musk）旗下的這家火箭與衛星公司估值提升至3,500億美元。
這明顯高於上個月彭博及其他媒體所報導的估值2,550億美元，也進一步鞏固SpaceX 成為全球最有價值非上市企業的地位。SpaceX今年初一的一次釋股估值約為2,100億美元。
彭博引述知情人士指出，相關協商仍在進行，交易細節可能會因內部賣買家的興趣而有所變動。
員工及部分早期股東能透過釋股變現，也增加股票的流動性。如此估值也凸顯自美國總統大選以來，馬斯克的企業帝國受益匪淺。11月5日以來，特斯拉（Tesla）股價已上漲42%，而根據彭博億萬富翁指數，馬斯克的個人財富也飆升至約3,530億美元。
若估值達到約3,500億美元，SpaceX的市值等於直追美國銀行（Bank of Amercia）。美銀市值周一為止為3609.3億美元。
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