快訊

摺疊手機市場大衰退！專家曝「蘋果摺疊iPhone」這年推出變救世主

普丁真的惡意？梅克爾回憶中的普丁放狗嚇人事件

獨／「新新併」本周已送件？金管會將在下午說明

蘋果遭訴監控員工個人設備 禁止討論薪資、工作條件

中央社／ 舊金山2日綜合外電報導
蘋果（Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條件。（路透）
蘋果（Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條件。（路透）

知名科技大廠蘋果Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條件。

路透社報導，蘋果公司數位廣告工作人員巴克塔（Amar Bhakta）昨天向加州法院遞交訴狀，指稱蘋果要求員工在工作使用的個人設備上安裝軟體，允許公司存取他們的電子郵件、查閱相簿，瞭解健康狀況與「智慧家庭」數據以及其它個人資料。

蘋果也遭控實施保密政策，禁止員工討論工作條件，包括與媒體討論，也不能從事有法律保障的檢舉爆料。

2020年成為蘋果員工的巴克塔表示，他被禁止在Podcast談論自己的工作，並且接獲指示要他自社交求職平台領英（LinkedIn）個人資料中，刪除有關他工作條件的資訊。

訴狀內容同時指出，「蘋果的監控政策與作法令人不寒而慄，也非法限制了員工檢舉、競爭、在就業市場的流動與言論自由。」

蘋果發言人在聲明中表示，訴訟中的指控缺乏根據，蘋果員工每年都會接受關於討論工作條件權利的教育訓練。

蘋果方面表示：「蘋果聚焦於創造世上最好的產品和服務，並竭力保護我們團隊為客戶打造的各項發明。」

巴克塔的律師團也代表兩名女性提起訴訟，指控蘋果在工程、行銷與AppleCare部門，系統性支付女性員工較低的薪水。不過蘋果表示，它致力於包容性與支薪平等。

蘋果還面臨至少3起來自美國勞工部門的指控，稱其非法阻止員工彼此或與媒體討論性別與薪資歧視等問題，包括限制使用社群媒體與工作團隊溝通平台Slack。蘋果否認有不當行為。

而最新這起訴訟是根據加州一項獨特的法律提起，這項法律允許員工代表州政府向雇主提告，員工還可以拿到雇主罰款金額的35%。

Apple 法律 薪資 蘋果

延伸閱讀

涉變賣公款郵票獲利百萬 觀音公所約聘人員遭訴

不只造車 美媒：蘋果iPad約3成比亞迪製造

鬼月普度2女爭祭品位出火氣 互嗆「破麻、老公跟人跑」雙雙遭訴

開公務車出遊、接送老公子女請款3.6萬 泰山區農會前總幹事遭訴

相關新聞

35年來首見 日銀可能1年內3度升息

彭博資訊說，日本銀行（央行）總裁植田和男有充足的數據，來做為本月升息的理由，如果日銀真的在本月的利率會議升息，將是日本自...

彭博：SpaceX擬釋股 估值躍升至3,500億美元

彭博引述知情人士報導，SpaceX正在洽談釋出公司內部股份，釋股價位這可能讓馬斯克（Elon Musk）旗下的這家火箭與...

蘋果遭訴監控員工個人設備 禁止討論薪資、工作條件

知名科技大廠蘋果（Apple）日前在加州遭員工提告，遭控非法監控員工個人設備與iCloud帳戶，同時禁止討論薪資與工作條...

基辛格退休 專家：英特爾臨多重課題、應有共同執行長

英特爾無預警宣布執行長基辛格從公司退休，12月1日起生效。半導體產業專家表示，這意味著英特爾宣告基辛格先前的營運方針失敗...

【重磅快評】基辛格被退休 英特爾也將成時代的眼淚

英特爾2日宣布執行長基辛格退休，震撼業界。基辛格四年前被請回來，就是要拯救英特爾，不料復興大業未成，還「被退休」。不僅他...

聯準會官員：對抗通膨之戰大致順利

3名美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，儘管近期通貨膨脹率上升，美國似乎仍朝著實現2%長期目標邁進，其中一名官員表...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。