35年來首見 日銀可能1年內3度升息

彭博資訊說，日本銀行（央行）總裁植田和男有充足的數據，來做為本月升息的理由，如果日銀真的在本月的利率會議升息，將是日本自1989年資產泡沫達到頂峰以來，首次在一個日曆年內升息三次。

彭博指出，植田和男顯然要等到12月19日需要做出決定前的最後一分鐘，再權衡他的選項。這期間，他將仔細研究新發布的經濟數據，包括12月13日的日銀的短觀調查，同時監看美國聯準會（Fed）的利率決定。因為時差，聯準會的利率決策宣布，就在日銀的利率會議做出結論之前幾個小時。

然而，市場對日銀短期內就會行動的預期正在上升。植田和男在上周六刊出的採談中重申，如果經濟表現符合預期，日銀將會升息。他還進一步表示，的確「正在接近」升息時機，因為預測被證明是有先見之明。通貨膨脹動能持續，企業正計畫投資，而且工資也在上漲。

年度工資談判有一個相當樂觀的開展，代表了日本經濟正在慢慢走向工資-價格良性循環，因此日銀12月的利率政策會議有望成為一個升息可能性很高的時間點。上個月接受彭博訪調的大多數經濟學家預期，日銀明年1月底之前將會升息，而植田和男上周末的訪談，強化了這種觀點，日本2年期公債殖利率周一（2日）升至2008年以來最高水準。

Okasan證券首席經濟學家、前日銀官員Ko Nakayama表示。「再次升息可能是在12月」，「日銀已經表示，如果經濟符合官方預測，就會採取行動。有越來越多的證據支持這一點。」

日銀上一次在一個日曆年內升息三次，要回溯到1989年，當年第三次升息就在耶誕節當天，四天後日經225指數觸及38,957.44點的頂峰。

當時的升息行動使得官方利率從年初的2.5%上升到4.25%，再加上日銀對泡沫的警告，經濟受到了沉重壓力，也打擊了投資人過度膨脹的信心。直到今年2月，也就是35年後，日本股市才再次登頂。

彭博分析，2024年，植田和男面臨著截然不同的經濟格局。日本不再是世界最大經濟體的潛在競爭者，取而代之的是一個老齡化的經濟體，正試圖重建通膨、經濟活力和成長循環。在經過多年的政策試驗之後，日銀總裁希望讓日銀回歸正統，藉由利率進行政策控制。

在2023年4月上任後，2024年第一個完整日曆年裡，植田和男已經使今年成為具有里程碑意義的一年。他在3月結束了日銀的大規模貨幣寬鬆計畫，宣布了17年來的首次升息。

下一次如果再升息，將使日本央行的政策利率從0.25%升至0.5%，成為2008年以來的最高水準。雖然與全球主要央行的借貸成本相比，這一水準仍然相對很低，但做為全球最後一個結束負利率政策的央行，日銀若再升息，仍是重大改變。

日銀上次在7月底升息時，市場因大舉撤回利差交易引發8月初的股災，日經指數創下單日最大跌幅。植田和男矢言下次升息前，會先謹慎溝通。

三菱UFJ摩根士丹利證券首席固定收益策略師Naomi Muguruma認為，植田和男如果1月才要升息，不會選擇此時接受媒體訪問並在上周六刊出專訪，因為日銀總裁一年大約只會接受兩次的媒體專訪。

截至周一，交易員認為美國聯準會本月降息的機率大約67%，日銀升息的機率為61%。