快訊

她晚餐買一半…郵局帳號顯示「已止付」心慌急求救！疑演唱會門票釀禍

Apple Vision Pro在台上市了！定價11.9萬 開賣日期、配件價格一次看

網紅「電腦王阿達」、「瘋先生」教學看盜版 侵權6億…警抓人了

聽新聞
0:00 / 0:00

分析師：基辛格離去 英特爾分拆晶圓代工可能性提高

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
英特爾執行長基辛格突然宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門。美聯社
英特爾執行長基辛格突然宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門。美聯社

隨著英特爾執行長基辛格宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門，使產品和晶圓代工部門分開獨立的可能性提升。

美銀分析師在一份研究報告中表示，基辛格突然退休後，英特爾很有機會將旗下產品部門與晶圓代工部門分拆。他們表示，分拆開來將使兩項業務分別獲得營運和財務上亟需的獨立性。不過，這依然面臨重大阻礙，像是美國晶片法所授予的補助金，是取決於英特爾維持晶圓代工事業的股權。

美銀分析師表示：「雖然可能發生新一屆美國政府修改晶片法的（意料外）情況，但英特爾各實體如果分割開來，可能會有更多彈性。」

但分析師也強調，英特爾的產品與晶圓代工事業都各自面臨自身的策略、結構、財務和競爭問題，「短期內看不到解決辦法」。

彭博分析師也認為，基辛格的離去，不但為該公司分拆業務打開大門，也可能反映了內部對於有關該公司客戶部門、資料中心部門、晶圓代工事業疲弱營運表現的看法衝突。最新的管理層變動，增加了英特爾剝離業務的可能性，從藉由分開對各項業務的估值來釋出價值成長空間。

彭博分析師指出，基辛格先前堅決反對分拆英特爾，不過他耗時冗長且成本高昂的重振計畫已經考驗了股東的耐心，這可能導致英特爾進行重新考量。

Intel 分析師 晶圓代工 英特爾 財務

延伸閱讀

英特爾執行長突退休、美超微換財務長！美股早盤揚、台積電ADR飆漲

震撼！英特爾基辛格閃退 卸下董事會職務結束近四年任期

台積電原本要取的名字被捷足先登 結果這家市值現僅台積電的1600之一

張忠謀自傳再點評英特爾 要做晶圓代工對台積訂單卻增

相關新聞

分析師：基辛格離去 英特爾分拆晶圓代工可能性提高

隨著英特爾執行長基辛格宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門，使產品和晶圓代工部門分開獨立的可能性提升。

聯準會官員：對抗通膨之戰大致順利

3名美國聯邦準備理事會（Fed）官員今天表示，儘管近期通貨膨脹率上升，美國似乎仍朝著實現2%長期目標邁進，其中一名官員表...

基辛格退出英特爾 分析師：誰接手都將面臨艱難挑戰

英特爾在製造技術落後對手、錯失AI浪潮、股價重跌之際，執行長基辛格閃電退休並離開董事會。分析師認為，無論誰接手都將面臨艱...

世界報：極右翼德國選擇黨計畫鼓吹退出歐盟和歐元

【彭博】-- 據德國《世界報》報導，德國右翼政黨——德國選擇黨(AfD)計畫在競選活動中呼籲德國退出歐盟和歐元區。

沙烏地蓋全球最大樓 能塞20座帝國大廈

方塊造型的摩天大樓「Mukaab」，是沙烏地阿拉伯準備動工的下一個巨型建案，規模之大足以容納20座紐約帝國大廈。

Fed三位官員對本月利率決策 持開放態度

美國聯準會（Fed）三位官員周一（2日）明確表示，預期未來一年，聯準會將持續降息，但他們並未表明，本月稍後的利率會議上，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。