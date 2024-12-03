OPEC+不願貿然增產原油 傳可能將減產延長至第1季末

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）四位消息人士對路透表示，OPEC+可能在周四的會議上，將最近期一輪的石油減產行動延長至第1季度末，以為油市提供更多支持。

OPEC+一直尋求在2025年逐步撤回減產行動。不過，全球需求放緩，以及OPEC+以外產油國產量上升，使得OPEC+恢復產量的計畫面臨阻礙，而且這些因素也壓抑了油價。OPEC+石油產量約占全球總量的一半。

其中一位消息人士對路透表示：「這輪減產行動很可能會延長到第1季度末。」所有消息人士均拒絕透露姓名。

OPEC+訂於本周四舉行會議決定生產策略。

儘管OPEC+先前減少原油供應，但全球石油指標布蘭特原油期貨今年以來基本維持在每桶70至80美元的區間，周一報每桶72美元左右，9月曾觸及低於69美元的今年最低水準。

OPEC+為了支撐油價，先前透過從2022年來同意的一連串行動抑制產量，成員國現在減產的合計規模為每日586萬桶，相當全球需求的約5.7%。

OPEC+原本預定1月起開始恢復產量，規模為每日18萬桶。復產的計畫從10月就開始延後，原因是油價下跌。