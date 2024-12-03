快訊

柯文哲涉案風雨飄搖之際 民眾黨延攬女主播助攻空戰

黃子佼持有48部少女性影像不認罪 稱「未來一片黯淡」…一審判決出爐

12強賽／中華隊冠軍賽全面輾壓 源田壯亮：必須承認台灣變強了

OPEC+不願貿然增產原油 傳可能將減產延長至第1季末

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
OPEC+傳出可能將現行減產行動延長至明年第1季末。路透
OPEC+傳出可能將現行減產行動延長至明年第1季末。路透

石油輸出國組織與盟國（OPEC+）四位消息人士對路透表示，OPEC+可能在周四的會議上，將最近期一輪的石油減產行動延長至第1季度末，以為油市提供更多支持。

OPEC+一直尋求在2025年逐步撤回減產行動。不過，全球需求放緩，以及OPEC+以外產油國產量上升，使得OPEC+恢復產量的計畫面臨阻礙，而且這些因素也壓抑了油價。OPEC+石油產量約占全球總量的一半。

其中一位消息人士對路透表示：「這輪減產行動很可能會延長到第1季度末。」所有消息人士均拒絕透露姓名。

OPEC+訂於本周四舉行會議決定生產策略。

儘管OPEC+先前減少原油供應，但全球石油指標布蘭特原油期貨今年以來基本維持在每桶70至80美元的區間，周一報每桶72美元左右，9月曾觸及低於69美元的今年最低水準。

OPEC+為了支撐油價，先前透過從2022年來同意的一連串行動抑制產量，成員國現在減產的合計規模為每日586萬桶，相當全球需求的約5.7%。

OPEC+原本預定1月起開始恢復產量，規模為每日18萬桶。復產的計畫從10月就開始延後，原因是油價下跌。

OPEC 油價

延伸閱讀

擴大減塑 一次性塑膠飲料攪拌棒等2040年前擬淘汰

期貨商論壇／輕原油期 保守看

期貨商論壇／輕原油期 保守看

颱風影響減產 今年底新米上市價格恐調漲且漲幅不小

相關新聞

英特爾基辛格慘遭逼宮 內部爆料董事會讓他二選一：退休或被開除

英特爾2日宣布執行長基辛格退休，震撼半導體界。知情人士爆料，基辛格是在上周遭到董事會逼宮後無奈選擇退休，因為董事會對他...

歐元創11月初來最大單日跌幅 法國政府陷倒閣危機

美元周一普遍走強，歐元則創下11月初以來最大單日頹勢，一面是由於川普警告「金磚國家」勿推動新的共同貨幣作為美元的替代選項...

分析師：基辛格離去 英特爾分拆晶圓代工可能性提高

隨著英特爾執行長基辛格宣布退休，分析師認為，這為該公司分拆業務打開了大門，使產品和晶圓代工部門分開獨立的可能性提升。

馬斯克天價薪酬案再次被駁 如今市值逾千億美元 但無損首富地位

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的2018年天價薪酬方案，再次被德拉瓦州法官否決。該案最早以違反董事會信託...

世界報：極右翼德國選擇黨計畫鼓吹退出歐盟和歐元

【彭博】-- 據德國《世界報》報導，德國右翼政黨——德國選擇黨(AfD)計畫在競選活動中呼籲德國退出歐盟和歐元區。

沙烏地蓋全球最大樓 能塞20座帝國大廈

方塊造型的摩天大樓「Mukaab」，是沙烏地阿拉伯準備動工的下一個巨型建案，規模之大足以容納20座紐約帝國大廈。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。