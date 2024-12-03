國際油價持穩 金價小跌、結束連四漲因美元走強

國際油價周一（2日）變動不大，交易人士觀察石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在周四產量會議前透露出的供應計畫相關線索，且美元走強，抵銷中國大陸經濟逐步復甦將帶來原油需求的跡象。在美元走強壓力下，黃金價格周一也小幅下跌。

油價變動不大

布蘭特原油2月期貨收低1美分，報每桶71.83美元；美國西德州原油1月期上漲10美分，漲幅0.15%，至68.10美元。

油價周一稍早上漲，因為中國的製造業數據顯示出輕微復甦跡象，此外投資人也推測中國在本月將推出更強有力的措施刺激經濟。

不過，由於法國政府因預算案面臨倒閣風險，且美國總統當選人川普警告金磚國家不能創造威脅美元地位的貨幣，美元走強，導致油價收窄漲幅甚至一度下跌。

同時，上周三生效的以色列與黎巴嫩之間的停火情勢似乎愈來愈脆弱。以色列軍方周一表示，目前正在打擊黎巴嫩境內的 「恐怖」目標。以色列和黎巴嫩武裝組織真主黨相互指責對方違反停火協議。

BOK Financial高級交易副總裁Dennis Kissler說：「地緣政治風險依然增加。儘管在以色列，停火正在進行中，但似乎很明顯，人們對停火是否正確存在一些誤解。」

OPEC+將將在本周四開會，OPEC+消息人士透露，會議將討論延後原定於1月開始的石油增產計畫。四位消息人士對路透表示，OPEC+可能將其最近一輪石油減產行動延長至明年第1季末，以為油市提供更多支持。

金價下跌 因美元走強

金價周一下跌，結束連四日上漲的走勢，因美元大幅反彈，投資人在等待關鍵的經濟數據和聯準會利率路徑線索。

現貨金價下跌0.15%，報每英兩2,639.13美元，當天盤中跌幅曾達0.8%。美國黃金期貨收低0.8%，報2,658.50美元。

Zaner Metals副總裁兼高級金屬策略師Peter Grant表示，美元走強的部分原因是美國當選總統川普關於金磚國家應避免試圖取代美元的言論，這給金價帶來了壓力。

川普敦促金磚國家不要支持或創造美元替代品，並威脅說否則將徵收100%的關稅。

這加劇了人們對美國利率將在更長時期內維持高檔的擔憂。這種擔憂已經引發非孳息資產黃金在11月下跌3%，這是自2023年9月以來最大單月跌幅。

本周的主要美國經濟事件包括公布職位空缺數據、ADP就業報告和非農就業數據。包括聯準會主席鮑爾在內的聯準會官員談話也將受到關注。

聯準會上月降息1碼，基準利率降到4.50%-4.75%，市場目前認為12月再次降息的機率為64%，與主要券商的預期一致。

其他方面，現貨白銀跌0.6%，報每英兩30.41美元；白金微漲0.1%，報946.25美元；鈀金漲0.6%，報984.75美元。