聽新聞
0:00 / 0:00
歐元創11月初來最大單日跌幅 法國政府陷倒閣危機
美元周一普遍走強，歐元則創下11月初以來最大單日頹勢，一面是由於川普警告「金磚國家」勿推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，另一面則是因為法國政治動盪加劇。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.7%至106.446，其中歐元兌美元重貶1%，至1.0469 美元。
市場對法國政府可能垮台的疑慮升高，政府垮台將使遏制預算赤字激增的計畫停滯。
美國供應管理協會（ISM）和標普全球公布了強勁的美國製造業數據後，美元延續漲勢。同時，聯準會（Fed）理事沃勒周一表示，由於貨幣政策仍然具有限制性，他傾向在12月17-18日的會議上調降 基本利率。
在歐洲，投資人要求持有法國債務相較於德債的風險溢價跳升，法國極右翼的國民聯盟主席巴爾德拉表示，除非出現 「最後一刻的奇蹟」，否則該黨可能會在未來幾天內支持一項不信任動議。
Ballinger Group外匯市場分析師Kyle Chapman在評論道：「法國政治信心的崩潰和美國經濟活動數據再次超過預期給歐元12月帶來了一個糟糕的開端。」
法國和德國10年期公債殖利率差（衡量投資者要求持有法國債務的溢價）上升7.6個基點至87.3個基點，上周達到90個基點，為2012年歐元區主權債務危機期間以來的最高水準。
川普要求金磚成員國承諾不創造新貨幣或支持另一種貨幣，這表示他已改變之前主張美元走軟的立場。
美元兌日圓貶值0.1%，至149.60，上周下跌3.3%，為7月以來最差。
周末，日本央行總裁植田和男表示，10月日本通膨率上升之後，「從經濟數據步入正軌的角度來看，下一次升息已經臨近」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言