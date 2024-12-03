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歐元創11月初來最大單日跌幅 法國政府陷倒閣危機

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
歐元兌美元重貶1%，至1.0469美元。路透
歐元兌美元重貶1%，至1.0469美元。路透

美元周一普遍走強，歐元則創下11月初以來最大單日頹勢，一面是由於川普警告「金磚國家」勿推動新的共同貨幣作為美元的替代選項，另一面則是因為法國政治動盪加劇。

美元對六種主要貨幣走勢的美元指數（DXY）周一上漲0.7%至106.446，其中歐元兌美元重貶1%，至1.0469 美元。

市場對法國政府可能垮台的疑慮升高，政府垮台將使遏制預算赤字激增的計畫停滯。

美國供應管理協會（ISM）和標普全球公布了強勁的美國製造業數據後，美元延續漲勢。同時，聯準會（Fed）理事沃勒周一表示，由於貨幣政策仍然具有限制性，他傾向在12月17-18日的會議上調降 基本利率。

在歐洲，投資人要求持有法國債務相較於德債的風險溢價跳升，法國極右翼的國民聯盟主席巴爾德拉表示，除非出現 「最後一刻的奇蹟」，否則該黨可能會在未來幾天內支持一項不信任動議。

Ballinger Group外匯市場分析師Kyle Chapman在評論道：「法國政治信心的崩潰和美國經濟活動數據再次超過預期給歐元12月帶來了一個糟糕的開端。」

法國和德國10年期公債殖利率差（衡量投資者要求持有法國債務的溢價）上升7.6個基點至87.3個基點，上周達到90個基點，為2012年歐元區主權債務危機期間以來的最高水準。

川普要求金磚成員國承諾不創造新貨幣或支持另一種貨幣，這表示他已改變之前主張美元走軟的立場。

美元兌日圓貶值0.1%，至149.60，上周下跌3.3%，為7月以來最差。

周末，日本央行總裁植田和男表示，10月日本通膨率上升之後，「從經濟數據步入正軌的角度來看，下一次升息已經臨近」。

債務危機 歐元區 法國 貨幣

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