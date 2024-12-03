台積電ADR大漲5.3% 較台北溢價拉大為22.6%
台積電ADR周一（2日）大漲5.3%，收在194.40美元，較台北交易溢價22.6%。
科技巨人反彈推動標普500指數周一再創新高，市場對聯準會（Fed）12月降息的預期升溫，繼11月強勁表現後，12月頭一個交易日開了好個起頭。
那斯達克綜合指數收盤上漲185.78點，漲幅1%，報19,403.95點；標普500指數上漲14.77點，漲幅0.2%，報6,047.15點。道瓊工業指數下跌128.65點，跌幅0.3%，報44,782點。羅素2000指數持平報2434.139點。
費城半導體指數大漲2.6%。英特爾（Intel）下跌0.5%，該公司宣布執行長基辛格已退休並離開董事會。
台灣加權股價指數昨天大漲474.93點，收在22,736.93點。台積電（2330）漲3.9%收在1,035.00元。
個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）
日月光 ASX 163.32 +2.98 154.50 5.71
中華電 CHT 124.39 +0.08 123.00 1.13
台積電 TSM 1,268.69 +5.27 1,035.00 22.58
聯電 UMC 44.57 +1.19 44.60 -0.06
*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據
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