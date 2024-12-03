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台積電ADR大漲5.3% 較台北溢價拉大為22.6%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影
圖為台積電。聯合報系資料照／記者黃仲裕攝影

台積電ADR周一（2日）大漲5.3%，收在194.40美元，較台北交易溢價22.6%。

科技巨人反彈推動標普500指數周一再創新高，市場對聯準會（Fed）12月降息的預期升溫，繼11月強勁表現後，12月頭一個交易日開了好個起頭。

那斯達克綜合指數收盤上漲185.78點，漲幅1%，報19,403.95點；標普500指數上漲14.77點，漲幅0.2%，報6,047.15點。道瓊工業指數下跌128.65點，跌幅0.3%，報44,782點。羅素2000指數持平報2434.139點。

費城半導體指數大漲2.6%。英特爾（Intel）下跌0.5%，該公司宣布執行長基辛格已退休並離開董事會。

台灣加權股價指數昨天大漲474.93點，收在22,736.93點。台積電（2330）漲3.9%收在1,035.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 163.32 +2.98 154.50 5.71

中華電 CHT 124.39 +0.08 123.00 1.13

台積電 TSM 1,268.69 +5.27 1,035.00 22.58

聯電 UMC 44.57 +1.19 44.60 -0.06

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

ADR 台積電 指數 標普

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