標普和那斯達克再創新高 科技股隨降息預期升溫反彈

科技巨人反彈推動標普500指數周一再創新高，市場對聯準會（Fed）12月降息的預期升溫，繼11月強勁表現後，12月頭一個交易日開了好個起頭。

那斯達克綜合指數收盤上漲185.78點，漲幅1%，報19,403.95點；標普500指數上漲14.77點，漲幅0.2%，報6,047.15點。道瓊工業指數下跌128.65點，跌幅0.3%，報44,782點。羅素2000指數持平報2434.139點。

美國10年期公債殖利率小幅走高，收在4.193%，結束了連續兩個交易日的頹勢。

費城半導體指數大漲2.6%，台積電ADR和應用材料（Applied Materials）分別大漲5.3%和4.9%。輝達（NVIDIA）小漲0.3%。英特爾（Intel）下跌0.5%，該公司宣布執行長基辛格已退休並離開董事會。

特斯拉（Tesla）率大型股上漲，蘋果股價上漲1%，再創新高。特斯拉漲3.5%，Roth MKM將該公司上調至「買進」，理由是馬斯克和川普關係密切。

投資人為本周五可能出現的市場波動做好準備，屆時美國勞工部將發布11月就業數據。這份報告將是Fed下次利率決定前的最後一份就業報告，而且可能會受到11月之前的颶風和罷工影響而失真。

「本周是2024年最後一個真正重要的經濟數據周，」Sevens Report的Tom Essaye表示。「如果結果不愠不火，那麼投資人將會預期軟著陸和12月降息」。

在Fed理事沃勒表示他傾向在12月降息後，市場預計本月降息25個基點的可能性超過70%。

同時，候任總統川普在周末新發出的關稅威脅攪動了匯市。川普上周六表示，他將對那些試圖取代美元作為全球儲備貨幣地位的國家徵收100%的關稅，受此影響，美元走強。

美超微電腦（Super Micro Computer）飆漲29%，該公司表示，對會計問題的審查結果和原先負責的安永(Ernst & Young)的說法不符，也沒有顯示高管層存在重大不當行為。