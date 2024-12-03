資生堂成長計畫未見效力 股價破八年新低

資生堂公司股價破八年來新低，顯示投資人對其「挖東牆補西牆」的振興措施無動於衷。

資生堂2日股價盤中一度跌8.4%，至2016年11月以來新低，終場下跌6.6%，報2,666.5日圓。

這家1927年成立的日本化妝品公司上周五宣布，將其2026年的營業利潤率目標訂為7%，比2025年的原訂目標9%還低。雖然最新財測比今年可能達成的目標多出一倍，資生堂仍嘗試在日本及其他主要市場推動成長計畫，以彌補在中國市場的慘跌。

然而，市場並未被以上計畫說服。

傑富瑞投資銀行分析師Hisae Kawamoto對該公司的策略持負面評價，且認為結構轉型計畫未必能見成效，甚或將引發「投資人疲勞」。

中國是這家化妝品公司在日本以外最重要的市場。而日中兩國因日本決定排放福島核廢水而引發的緊張，影響該公司在中國的業績表現。

資生堂執行長Kentaro Fujiwara上周五告訴記者，「在可見的未來裡，市場仍將持續不穩」。

今年，該公司在日本頒布針對1,500位員工的優退計畫，作為一項為期兩年撙節計畫的一環，該計畫預計將減少400億日圓的開支，並預計在2026年再額外節省250億日圓。