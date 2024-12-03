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震撼！英特爾基辛格閃退 卸下董事會職務結束近四年任期

經濟日報／ 編譯陳苓陳律安易起宇／綜合外電
英特爾前執行長基辛格。 （路透）
英特爾前執行長基辛格。 （路透）

英特爾2日宣布，執行長基辛格退休，並卸下董事會職務，人事令12月1日生效，結束接近四年的任期。該公司股價在美股早盤一度大漲近3%。

美超微同日表示，並未發現自身涉及不當行為的證據，該公司也指派新的財務管理階層，包含財務長韋根德，力圖消除外界疑慮，消息激勵美超微早盤股價大漲逾15%。

英特爾在聲明稿中表示，董事會尋找新掌門期間，由財務長辛斯納（David Zinsner）、及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus），擔任臨時共同執行長。董事會獨立董事葉里（Frank Yeary），將任臨時執行董事長。英特爾並說，晶圓代工部門的領導架構維持不變。

基辛格從1979年進入英特爾工作，一路晉升成技術長、副總裁，卻在2009年離開，加入Dell EMC，2012年成為VMware執行長。

2021年2月15日，他回鍋英特爾，扛起執行長一職，被外界形容為「自賈伯斯回歸蘋果後，（美國科技業）最重大的浪子回頭」。而他的一項策略是投入重金，回歸晶圓代工事業，並提出了一項所費不貲的擴大英特爾工廠網路計畫，包括在俄亥俄州建造新的大型園區，這項計畫已獲得美國聯邦政府的晶片法案補助，但公司情況卻持續惡化。

英特爾的晶圓代工業務不斷累積虧損，引發華爾街人士質疑此舉的合理性。在此同時，英特爾也錯過了人工智慧（AI）熱潮，該公司於今年稍早大幅裁員時承認，在AI領域的努力，所帶來的財務成效不如預期，並於近來表示難以達成全年的AI營收目標。

英特爾核心業務的市占下滑、又無法打入AI市場，陷入長期低潮。在基辛格掌舵期間，英特爾股價累積挫跌61%。該公司在上月被踢出道瓊工業指數，由AI晶片龍頭輝達取而代之。在基辛格任職期間，輝達股價暴漲824%。

基辛格去職，正值公司陷入動盪之際。英特爾曾是電腦處理器的業界領導者，如今卻努力保留現金，以資助整頓方案。

基辛格先前曾說，這是企業史上「最大膽的重建計畫」。半導體產業轉向AI硬體，花錢打造內建AI加速器晶片的電腦，英特爾產品在這個領域幾乎沒有影響力，失去投資人寵愛。

英特爾臨時執行董事長葉里發布聲明說：「儘管我們在重拾製造競爭力方面取得重大進展，也培養出成為世界級晶圓代工廠的能力，我們也知道眼前仍有許多工作要做，也致力於重新建立投資人的信心。」

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