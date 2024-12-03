中俄東線天然氣管貫通 4億人受惠

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
中俄東線天然氣管道12月2日全線貫通，圖為中俄東線天然氣管道和陜京天然氣管道互聯互通的樞紐站—永清聯絡壓氣。（新華社）
中俄東線天然氣管道12月2日全線貫通，圖為中俄東線天然氣管道和陜京天然氣管道互聯互通的樞紐站—永清聯絡壓氣。（新華社）

中俄東線天然氣管道於12月2日實現全線貫通。央視新聞報導，這是中國大陸單管輸氣量最大的天然氣管道，未來每年可向大陸東三省、京津冀、長三角等地區穩定供應天然氣380億立方米，可滿足1.3億戶城市家庭一年的用氣需求，惠及沿線4億人口。

中俄東線天然氣管道全長5111公里，北起黑龍江省黑河市，南至上海。全線貫通後，每年可向東三省、京津冀、長三角等地區穩定供應天然氣380億立方米，可滿足1億3000萬戶城市家庭一年的用氣需求。

新華社早前報導稱，中俄東線天然氣管道是繼中亞管道、中緬管道後，向中國供氣的第三條跨境天然氣長輸管道。

中俄東線天然氣管道是中俄兩國在2014年簽署的合作協議，旨在將俄羅斯東西伯利亞地區的天然氣輸送到中國東北、華北和華東地區，滿足中國日益增長的天然氣需求。

中俄東線天然氣管道的北段，即黑龍江黑河—吉林長嶺段，在2019年12月2日正式投產通氣；管道的中段，即吉林長嶺—河北永清段，2020年12月正式投產運營，京津冀地區可以直接使用俄羅斯的天然氣。南段建成後，俄羅斯的天然氣將通過此管道直通上海，預計日輸氣量超過5000萬立方米。

上海 俄羅斯 黑龍江

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