日加密幣交易所 將停業

在約4,500枚比特幣被盜後，日本加密貨幣交易所DMM Bitcoin 2日宣布將終止營運。

DMM Bitcoin今年5月底遭到駭客攻擊，相當於4,503枚比特幣被「未經授權外流」，換算價值逾480億日圓（3.2億美元）。

申報資料顯示，DMM Bitcoin當時服務的45萬個客戶帳戶，持有962億日圓的資產。

事件發生後，DMM Bitcoin暫停部分服務，並從母公司DMM.com取得550億日的資金，以補償客戶因比特幣被盜事件而丟失的資金。

雖然DMM Bitcoin竭盡全力重啟運營，但考量到服務受限的時間延長，給客戶帶來很大的不便，無法持續為客戶提供足夠的服務，所以決定放棄重整計畫。

該公司如今發布聲明，宣布公司將關閉營運，並表示DMM Bitcoin已與SBI集團子公司、加密資產交易業務「SBI VC Trade」達成協議，將於2025年3月前將DMM Bitcoin客戶帳戶和託管資產轉移給SBI VC Trade。