新興貨幣指數 兩周新低

美國總統當選人川普日前揚言要對支持打造金磚國家（BRICS）共同貨幣的國家，開徵100%關稅，新興市場貨幣聞訊重貶至兩周低點。南非出面表示，沒有設立「金磚貨幣」的計畫。

MSCI新興市場貨幣指數2日一度貶值0.4%，觸及11月14日來低點。南非幣蘭德也一度走貶0.4%至18.1283兌1美元。

南非國際關係與合作部（DIRCO、即南非外交部）2日在聲明中表示，近來的誤報引發金磚國家擬創設新貨幣的不實說法，實情並非如此，金磚國家的討論，聚焦在成員國間使用本國貨幣進行貿易。

南非支持在國際貿易和金融交易，增加使用本國貨幣，以緩和外匯波動影響，而非要去美元化。Touch資本市場分析師梅提斯說：「（川普）威脅也許會阻止金磚國家創立自家共同貨幣，但金磚成員的雙邊交易，可能會持續減用美元。」