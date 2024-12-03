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瑞波幣市值 大增千億美元

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
瑞波幣行情走勢 圖／經濟日報提供
瑞波幣行情走勢 圖／經濟日報提供

Ripple Labs發行的瑞波幣（XRP），受惠於川普行情，市值大增1,000億美元，躍居全球第三大加密貨幣

CoinGecko數據顯示，瑞波幣2日一度急漲15%至2.5美元，11月5日美國總統投票日時，瑞波幣市值不到300億美元，但川普勝出後，如今市值已衝破1,370億美元。

瑞波幣直線竄高，原因包括Ripple Labs的合作夥伴日增、新研發產品攀升、瑞波幣ETF有望上市，以及未經證實的傳言指出，馬斯克可能會大舉投資瑞波幣和Ripple Labs。

與此同時，美國總統當選人川普，預料將兌現政見，在美國打造有利數位資產企業的環境，掀起加密貨幣市場的投機熱潮。即便如此，瑞波幣的漲勢仍相當驚人，近幾周來，這種虛幣的市值超越對手Solona、泰達（Tether）的穩定幣泰達幣（USDT）。

美國證管會（SEC）在主席詹斯勒（Gary Gensler）領導下，對多家數位資產公司提告，包括Ripple Labs、Coinbase Global、幣安等。川普競選時揚言，要開除詹斯勒。詹斯勒打算在川普明年1月就職當日下台。川普誓言要提名較友善的監管者，並支持設立比特幣戰略儲備。

據CoinGecko，川普勝選以來，加密貨幣市值大增約1.2兆美元。

另據彭博彙編的數據，比特幣和乙太幣ETF在11月雙雙創下單月資金淨流入紀錄，分別為65億美元和11億美元。

川普 美國 貨幣

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