法國倒閣風險增 歐元嚇貶 政治不確定性再升高

由於法國極右派政黨國民聯盟揚言最快在本周倒閣，持續升高的政治不確定性導致歐元2日走貶。美元則因美國總統當選人川普對金磚國家（BRICS）發出警告而走強，川普要這些國家不得嘗試以其他貨幣取代美元。

彭博資訊報導，由於法國政府面臨著即將垮台的風險，總理巴尼耶必須在2日決定是否在預算上進一步讓步在野黨，否則將面臨不信任投票，歐元2日盤中一度貶值約0.8%至1歐元兌1.0496美元。

極右派的國民聯盟近來一直威脅巴尼耶對2025年度預算進行調整，以因應將退休金和通膨掛鉤等訴求。

領導國民聯盟的雷朋日前告訴巴尼耶說，2日將是進行調整的最後期限，在野黨議員預定將在當天啟動不信任動議投票程序。

另一方面，川普11月30日在自己的社群平台Truth Social上要求金磚國家承諾，不會推動創建新的貨幣作為美元的代替品，否則將對這些國家課徵100%關稅，這導致美元指數2日一度上漲約0.7%至106.459。

Capital.com資深金融市場分析師羅達表示，本月將有兩個市場波動的驅動力。

一個仍然是川普的影響，尤其是未來的財政環境，以及日益逼近的貿易戰。

另一個是美國聯準會（Fed）本月的會議決策。如果Fed降息，且提供明顯的鴿派指引，那可能等於是為耶誕老人行情開了綠燈。

Fed目前已成為市場焦點，6日發布的11月就業報告將告訴市場決策官員對於是否要在18日會議再次降息的想法。

目前市場預期降息1碼的機率約為66%。