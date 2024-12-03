聽新聞
0:00 / 0:00
英特爾執行長基辛格退休 股價開盤大漲
英特爾（Intel）二日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）已於一日正式退休。英特爾發布此消息後，股價在開盤後一度大漲百分之三。
英特爾在聲明稿提到，董事會尋找新執行長掌門期間，將由財務長辛斯納（David Zinsner），及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長。此外，晶圓代工部門的領導架構維持不變。
基辛格一九七九年進入英特爾工作，一路晉升為技術長、副總裁，卻在二○○九年離開，以總裁與營運長身分加入Dell EMC，二○一二年成為VMware執行長。他二○二一年重返英特爾，他被稱為是這家晶片先驅公司的救世主，而他的一項策略是投入重金，回歸晶圓代工事業，並提出了一項所費不貲的擴大英特爾工廠網路計畫。
英特爾的晶圓代工業務不斷累積虧損，引發華爾街人士質疑此舉的合理性。與此同時，英特爾也錯過AI熱潮，並於今年稍早大幅裁員時承認，在AI領域的努力，帶來的財務成效不如預期，並於近來表示難以達成全年的AI營收目標。
英特爾核心業務的市占下滑、又無法打入AI市場，陷入長期低潮。在基辛格掌舵期間，英特爾股價累積挫跌百分之六十一。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言