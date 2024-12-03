英特爾執行長基辛格退休 股價開盤大漲

英特爾（Intel）二日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）已於一日正式退休。英特爾發布此消息後，股價在開盤後一度大漲百分之三。

英特爾在聲明稿提到，董事會尋找新執行長掌門期間，將由財務長辛斯納（David Zinsner），及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長。此外，晶圓代工部門的領導架構維持不變。

基辛格一九七九年進入英特爾工作，一路晉升為技術長、副總裁，卻在二○○九年離開，以總裁與營運長身分加入Dell EMC，二○一二年成為VMware執行長。他二○二一年重返英特爾，他被稱為是這家晶片先驅公司的救世主，而他的一項策略是投入重金，回歸晶圓代工事業，並提出了一項所費不貲的擴大英特爾工廠網路計畫。

英特爾的晶圓代工業務不斷累積虧損，引發華爾街人士質疑此舉的合理性。與此同時，英特爾也錯過AI熱潮，並於今年稍早大幅裁員時承認，在AI領域的努力，帶來的財務成效不如預期，並於近來表示難以達成全年的AI營收目標。

英特爾核心業務的市占下滑、又無法打入AI市場，陷入長期低潮。在基辛格掌舵期間，英特爾股價累積挫跌百分之六十一。