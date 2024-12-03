聽新聞
0:00 / 0:00

英特爾執行長基辛格退休 股價開盤大漲

聯合報／ 記者簡永祥、編譯陳苓／綜合報導

英特爾（Intel）二日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）已於一日正式退休。英特爾發布此消息後，股價在開盤後一度大漲百分之三。

英特爾在聲明稿提到，董事會尋找新執行長掌門期間，將由財務長辛斯納（David Zinsner），及英特爾產品部門執行長霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）擔任臨時共同執行長。此外，晶圓代工部門的領導架構維持不變。

基辛格一九七九年進入英特爾工作，一路晉升為技術長、副總裁，卻在二○○九年離開，以總裁與營運長身分加入Dell EMC，二○一二年成為VMware執行長。他二○二一年重返英特爾，他被稱為是這家晶片先驅公司的救世主，而他的一項策略是投入重金，回歸晶圓代工事業，並提出了一項所費不貲的擴大英特爾工廠網路計畫。

英特爾的晶圓代工業務不斷累積虧損，引發華爾街人士質疑此舉的合理性。與此同時，英特爾也錯過AI熱潮，並於今年稍早大幅裁員時承認，在AI領域的努力，帶來的財務成效不如預期，並於近來表示難以達成全年的AI營收目標。

英特爾核心業務的市占下滑、又無法打入AI市場，陷入長期低潮。在基辛格掌舵期間，英特爾股價累積挫跌百分之六十一。

晶圓代工 英特爾 華爾街

延伸閱讀

英特爾執行長突退休 美超微換財務長 美股早盤揚 台積ADR飆

領導轉型世界級代工失利 英特爾執行長基辛格退休

英特爾執行長基辛格退休 股價應聲上漲近3%

英特爾執行長基辛格退休！股價盤前一度大漲5%、臨時執行長由他們擔任

相關新聞

英特爾執行長突退休 美超微換財務長 美股早盤揚 台積ADR飆

英特爾突然宣布執行長基辛格退休，帶動科技股飆升，美股2日早盤四大指數開盤齊揚，但道瓊工業指數隨後拉回。

資生堂成長計畫未見效力 股價破八年新低

資生堂公司股價破八年來新低，顯示投資人對其「挖東牆補西牆」的振興措施無動於衷。

若在20年前投資輝達1000美元 報酬率超驚人

個股帶來改變一生財富的機會並不常見，但Bespoke投資集團列了幾家會想讓你回到過去投資的企業。

中俄東線天然氣管貫通 4億人受惠

中俄東線天然氣管道於12月2日實現全線貫通。央視新聞報導，這是中國大陸單管輸氣量最大的天然氣管道，未來每年可向大陸東三省...

英特爾執行長基辛格退休 股價開盤大漲

英特爾（Intel）二日宣布，執行長基辛格（Pat Gelsinger）已於一日正式退休。英特爾發布此消息後，股價在開盤...

經濟數據出爐前市場態度謹慎 美股開盤小漲

在市場聚焦本週將出爐的一系列經濟數據之際，華爾街主要指數今天開盤小漲。而奮力追趕人工智慧（AI）晶片市場步調的英特爾（I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。