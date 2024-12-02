英特爾執行長突退休 美超微換財務長 美股早盤揚 台積ADR飆

英特爾突然宣布執行長基辛格退休，帶動科技股飆升，美股2日早盤四大指數開盤齊揚，但道瓊工業指數隨後拉回。

道瓊工業指數早盤下跌0.16%，標普500指數漲0.2%，那斯達克指數漲0.6%，費城半導體指數漲1%；台積電ADR勁揚3%，輝達小漲0.4%。

英特爾上揚3%，該公司宣布執行長基辛格1日退休，結束近四年任期。他主掌期間，英特爾的股價和市占雙雙暴跌，今年來股價重挫52%。

美超微飆漲14%，該公司表示未涉及不當行為，並撤換財務長韋根德（David Weigand）。

道瓊和標普500指數在11月分別攀漲7.5%、5.7%，為今年來的最大單月漲幅。這兩大指數上周五（11月29日）也雙雙創下歷史盤中和收盤新高。

晶片設備商應用材料、科磊（KLA）雙雙逆勢攀漲。路透引述消息人士說法稱，拜登政府將對140家陸企實施半導體出口限制，新規定將擴大美國權力，縮限美國、日本、荷蘭設備製造商在其他地區的工廠向中國供貨，其他地區包含台灣、南韓、馬來西亞、新加坡。

Stellantis大跌7%，該公司執行長塔瓦雷斯與董事會意見不合，辭職下台。

美國供應管理協會（ISM）11月的製造活動數據將在2日稍晚公布，6日將發布11月非農就業報告，可能會牽動聯準會（Fed）的利率決策。

川普警告，金磚國家不該打造取代美元的共同貨幣，彭博美元指數走升0.4%。

川普勝選以來，美元已經升值約2%。但美元在12月通常表現不佳，美元過去十年來，八度在12月走貶，主要是年底資產組合再平衡，以及耶誕行情促使交易員出售美元，敲進風險資產。