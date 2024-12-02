聽新聞
0:00 / 0:00

若在20年前投資輝達1000美元 報酬率超驚人

經濟日報／ 編譯魏紹揆／綜合外電
輝達市值在20年內上漲好幾倍。歐新社
輝達市值在20年內上漲好幾倍。歐新社

個股帶來改變一生財富的機會並不常見，但Bespoke投資集團列了幾家會想讓你回到過去投資的企業。

財星雜誌報導，Bespoke在近期的報告中估算，20年前用1,000美元買進輝達（Nvidia）股票，如今這些股票價值約為94萬4,000美元，差一步就能成為百萬富翁。

也許這還不足以立刻辭職或退休，但當時若能投資更多，肯定就讓你這麼做。根據Bespoke，20年前投資輝達股票1萬美元，現在將得944萬美元、10萬美元則是9,440萬美元。

當然，在經歷驚險的經濟衰退如全球金融危機、新冠肺炎疫情以及美國聯準會40多年來最激進升息，牢牢抱住輝達需要極大的信心。

Bespoke也指出，在結合了標普500指數、標普中型股400指數及標普小型股600指數的標普綜合1500指數所有股票裡，輝達是過去20年總收益表現最好。

這都要感謝人工智慧（AI）熱潮，使輝達從知名於設計遊戲機圖形處理器的晶片公司，成為驅動生成式AI不可或缺的科技供應商。輝達於上個月取代英特爾進入道瓊工業指數，成為了時代象徵。

與此同時，輝達的共同創辦人兼CEO黃仁勳亦十分成功。他以1,180億美元的淨資產，位列彭博億萬富豪指數第11名。

另一家歷經轉型且股票飆漲的企業是Netflix，原本這是家透過郵寄租借光碟（DVD）的公司，如今變成串流及原創影集霸主，Netflix的出現顛覆了好萊塢。

Bespoke表示，20年前花1,000美元投資網飛股票，現在將超過55萬美元。

Bespoke表示，有八檔股票在過去20年投資1,000美元可以變成超過10萬美元，輝達與網飛名列其中。其他公司則是Texas Pacific Land、蘋果（Apple）、Booking Holdings、怪物飲料（Monster Beverage）、直覺手術與亞馬遜。

指數 新冠肺炎 標普

延伸閱讀

台廠 AI 供應鏈獨霸全球 投資瞄準台股科技主動型基金

張忠謀自傳再點評英特爾 要做晶圓代工對台積訂單卻增

張忠謀還原二度邀黃仁勳當台積電CEO始末 對方悠悠吐一句

黃仁勳唱旺機器人 漢翔、雷虎、中光電、圓剛、聰泰等概念股發達了

相關新聞

英特爾執行長突退休 美超微換財務長 美股早盤揚 台積ADR飆

英特爾突然宣布執行長基辛格退休，帶動科技股飆升，美股2日早盤四大指數開盤齊揚，但道瓊工業指數隨後拉回。

若在20年前投資輝達1000美元 報酬率超驚人

個股帶來改變一生財富的機會並不常見，但Bespoke投資集團列了幾家會想讓你回到過去投資的企業。

美超微撤換財務長強調「未涉不當行為」 早盤大漲近14%

近來身陷會計作帳風暴的美超微（Super Micro Computer）2日聲明說，根據外部審查的結果，並未發現自身涉及...

經濟數據出爐前市場態度謹慎 美股開盤小漲

在市場聚焦本週將出爐的一系列經濟數據之際，華爾街主要指數今天開盤小漲。而奮力追趕人工智慧（AI）晶片市場步調的英特爾（I...

更有底氣挑戰輝達 貝佐斯投資Tenstorrent 7億美元融資

亞馬遜創辦人貝佐斯參與了一樁對Tenstorrent公司的7億美元融資，這輪由南韓AFW Partners和三星證券主導...

英特爾執行長基辛格退休！股價盤前一度大漲5%、臨時執行長由他們擔任

英特爾2日宣布，執行長基辛格退休，並卸下董事會職務，人事令12月1日生效，結束接近四年的任期。該公司股價在美股盤前聞訊一度大漲5%…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。