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歐美製造業PMI仍陷萎縮 亞洲普遍回升 陸攀6月來高點

經濟日報／ 編譯葉亭均、記者賴錦宏／綜合報導
亞洲各國製造業景氣11月普遍回升，台灣連八月處於擴張階段，中國大陸工廠活動也連續第二個月擴張，不過其餘地區仍表現疲弱，歐元區也依舊深陷萎縮。 （路透）
亞洲各國製造業景氣11月普遍回升，台灣連八月處於擴張階段，中國大陸工廠活動也連續第二個月擴張，不過其餘地區仍表現疲弱，歐元區也依舊深陷萎縮。 （路透）

亞洲各國製造業景氣11月普遍回升，台灣連八月處於擴張階段，中國大陸工廠活動也連續第二個月擴張，不過其餘地區仍表現疲弱，歐元區也依舊深陷萎縮。在川普即將重返白宮之際，美國製造業也連五月萎縮，全球製造業未來面臨風險有增無減。

標普全球2日公布，台灣11月製造業PMI從前月的50.2升至51.5，連八月處在景氣榮枯分界50以上的景氣擴張區間，產量增幅與接單成長持續升溫，且業者預期客戶需求與銷量將於未來一年增加。南韓PMI升至50.6，逆轉先前連兩月下滑頹勢，也較10月的48.3大幅改善，上月新訂單為三個月來首見成長。另外，菲律賓、泰國和印尼製造業景氣也比上月更好，儘管印尼仍處萎縮。

各國製造業PMI走勢 圖／經濟日報提供
各國製造業PMI走勢 圖／經濟日報提供

同日財新傳媒公布，中國大陸11月製造業採購經理人指數（PMI）升至51.5，為6月以來最高，也是連二月位於榮枯分水嶺50之上的擴張區間，大致呼應1日出爐的官方製造業景氣數據溫和擴張結果，顯示在北京推出刺激措施支撐經濟後，製造業出現回穩跡象。

財新網報導，從分項數據看，大陸製造業供需雙雙加速上揚，生產指數、新訂單指數分別升至今年7月來、2023年3月來最高。受訪企業稱，需求基本面改善、新產品發布等因素支撐新訂單成長。外需也開始回暖，11月新出口訂單指數反彈至臨界點以上，創近七個月來新高。

不過澳盛資深中國策略師刑兆鵬表示，中國製造業復甦主要是由出口帶動，買家急著下訂單，但國內需求依然疲弱。許多中國出口業者急著趕在美國和歐盟的關稅上路前，趕緊出貨至主要市場。  

另外歐元區製造業活動進一步放緩，10月出現的回穩跡象恐怕只是曇花一現，令歐元區經濟復甦的希望搖搖欲墜。上月製造業PMI終值降至45.2，與初值相符，但比10月的46又更低。自2022年中期以來該指數一直低於50。

漢堡商銀首席經濟學家迪‧拉‧魯比亞說，「這些數字看起來很糟糕；歐元區製造業的衰退似乎永遠不會結束。由於新訂單快速且加速下降，短期內沒有復甦的跡象」。

至於美國11月製造業PMI終值從初值48.8升至49.7，但仍是第五個月低於50分界線。美國準總統川普將重返白宮，他已提議對所有進口商品徵收10%關稅，這將使歐洲和中國等地製造的商品更加昂貴，從而抑制買氣。

景氣 製造業

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