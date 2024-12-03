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無人機AI新創 估值攀高

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
HX-2無人機。 （彭博資訊）
HX-2無人機。 （彭博資訊）

歐洲新創企業赫爾辛公司（Helsing）靠著為無人機及戰鬥機打造人工智慧（AI）軟體，估值高達50億歐元（52.7億美元），已成為歐洲價值前幾高的新創企業。該公司更將自行製造武器，包括HX-2無人機，能夠攜帶彈藥及航行，完全不需要駕駛員及GPS導航。赫爾辛公司成立於2021年，先後從投資人籌集到7.7億歐元資金；公司在慕尼黑、巴黎及倫敦都有辦公室，今年夏天又在愛沙尼亞設立基地。從2023年底開始生產無人機，接下來將生產更多硬體設備。

該公司的硬體製造夥伴在烏克蘭境內，所生產的HF-1無人機由烏克蘭政府認證。接下來的目標是年產數萬架HX-2無人機，設計飛行里程達100公里，並能保留「完全人控及監視」功能，價格比目前市場上既有的機型更便宜。共同執行長瑞爾並未提出特定的生產目標或售價，但表示無人機不用中國製零組件；公司並預期烏克蘭及歐洲邊境地區需要數以千計的這型無人機。

瑞爾表示，這些無人機透過軟體，能與坦克及大砲系統等其他武器相連，「能夠達成目前還無法做到的威懾能力」。該公司對科技與營收的細節諱莫如深，且拒絕展示無人機。公司已與空中巴士及紳寶公司簽約，提升歐洲戰機性能，研發一套AI系統來分析雷達數據，以提昇戰機的偵察及防護能力。

攜帶炸彈的廉價無人機遍布於烏克蘭戰場，烏克蘭的困難在於俄羅斯的電磁波干擾GPS信號，以及無人機與遠端駕駛員之間的通訊。赫爾辛公司表示，利用電腦視覺與AI來測繪地形，無須GPS幫助，已解決此一問題。公司計劃為HF-1及HX-2無人機配備新型Altra軟體，計劃將軟體售予其他無人機與武器製造廠商。

戰機 新創企業 烏克蘭

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