百大軍火商 去年營收上揚

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）2日說，受俄烏戰爭、加薩戰事及亞洲緊張局勢影響，全球百大軍火商去年營收成長4.2%至6,320億美元，俄羅斯和中東武器製造商業績增幅明顯。

SIPRI的報告指出，全球軍火商2022年因供不應求而營收下滑，但其中許多業者在去年成功增加產量。經追蹤發現100家企業去年營收首度全部超過10億美元。

史卡拉札托還說，全球百大軍火商的銷售額「仍未完全反映需求規模，且許多公司已展開招聘活動，顯示他們對未來業績持樂觀態度」。

全球前百大軍火商中有41家是美國企業，這些美企去年銷售額成長2.5%，仍占全球百大軍火商總營收的一半。然而，全球前兩大軍火商洛克希德馬丁和RTX的營收分別下滑1.6%和1.3%。RTX前身是雷神技術公司。

根據報告，排名中的兩家俄羅斯集團營收成長40%。中東地區軍火商營收平均成長18%。排名中的3家以色列軍火商銷售額達到創紀錄的136億美元，年增15%。無人機製造商拜卡（Baykar）等總部位於土耳其的三個集團銷售額成長24%，主要受到烏克蘭和土耳其國防投資激勵。

報告還提到百大名單中唯一的台灣機構國家中山科學研究院（NCSIST），軍火營收成長27%，達到32億美元。