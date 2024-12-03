航商暴賺 美東港口要分潤

紐約─紐澤西港正展示其實力，試圖從航運業的巨額獲利和數十億美元的碼頭交易中分到更大一杯羹。這個美東最繁忙的港口要求在碼頭買賣交易中分潤，並尋求從跨碼頭業務中分到更大一塊餅，並要求貨物裝卸承租人砸更多錢升級基礎設施。

道瓊社引述航運業主管報導，自新冠疫情以來，海運需求激增，為船運業者帶來巨額獲利。根據海運顧問業者Sea-Intelligence，在2021至2022年間，船運業者總共賺進超過4,000億美元，約為其過去十年營業利益總和的十倍。在去年回跌後，船運業者最近一季的獲利總額略高於170億美元，比去年同期成長了七倍。

隨著全球貿易擴增以及碼頭營運商尋求鞏固貨櫃碼頭的所有權，貨運設施的價值不斷攀升。法國達飛海運（CMA CGM）、丹麥馬士基（Maersk） 和瑞士地中海航運（MSC） 等大型航運公司正在投資興建更多港口設施。達飛去年斥資28億美元收購了紐約─紐澤西港的兩座碼頭，是近期規模最大交易之一，也為這股全球港口土地搶購熱掀起新一波高潮。

紐約─紐澤西港口簽訂了長達數十年的租約，因此它正在尋求碼頭銷售和租賃續簽，以從透過海上貿易運輸的大量貨物中獲得更多收入。該港的兩個最大碼頭租約將在未來幾年到期，包括該港口最有價值的設施馬赫碼頭（Maher Terminals）在內。馬赫目前的承租人、澳洲基礎設施基金巨人麥格理資產管理（MAM） 正在談判延長其協議，以便升級或出售該設施。

船運業主管說，馬赫是美東最大碼頭、也是通往全球最大消費市場的門戶之一，最快可能在明年出售，目前正吸引一些全球最大的船運公司、基礎設施基金和碼頭營運商的興趣，售價可能高達數十億美元。