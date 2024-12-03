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車廠四哥Stellantis 執行長閃辭

經濟日報／ 編譯劉忠勇吳孟真／綜合外電
Stellantis執行長塔瓦雷斯。 （路透）
Stellantis執行長塔瓦雷斯。 （路透）

全球第四大車廠Stellantis執行長塔瓦雷斯（Carlos Tavares），因在對集團未來發展方向的理念上和董事會產生分歧，1日晚間突然閃辭且立即生效，加深投資人對Stellantis是否能從低迷的銷售和股價中起死回生的憂慮。

彭博資訊報導，塔瓦雷斯在1日晚間突然請辭，表示將把這家旗下擁有包含吉普（Jeep）和飛雅特（Fiat）在內等14個品牌的集團領導權，交給由董事長艾爾康（John Elkann）帶領的臨時委員會。Stellantis表示，將在明年上半年任命新執行長。消息傳出後，Stellantis股價2日在米蘭證交所一度跌8.9%至兩年多來最低點，今年來跌幅更多達46%。

Stellantis說，塔瓦雷斯提早卸任，主因他在因應該廠銷售疲軟及股價下跌的策略上，與董事會和一些股東意見不合，而他近幾個月來猛力推動減支措施，也引起工會、經銷商和公司內部管理層的反彈。

Jefferies分析師表示，塔瓦雷斯的離去，表示該集團在需要作出「關鍵決策」時，將沒有領導人。摩根大通分析師阿蘇門迪則說，Stellantis在如此短的時間內更換執行長和財務長，構成對潛在投資人的「挑戰」，投資人在管理團隊重組前，不太可能因該公司的盈餘顯著提升而獲利。

Stellantis因銷售下滑、在美銷售車款過時且庫存過多，在9月底調降全年財測。而儘管福斯（VW）在內的歐洲同業也面臨需求疲軟的挑戰，Stellantis的獲利預警依然驚動投資人。

自雪鐵龍母公司PSA集團和飛雅特克萊斯勒在2021年合併為Stellantis以來，塔瓦雷斯一直擔任該集團執行長。他原本表示將留任至2026年任期屆滿為止。

塔瓦雷斯並非唯一面臨挑戰的車廠負責人。由於中國大陸經濟放緩、歐洲電動車需求低迷且川普重返白宮可能引發的關稅威脅，全球汽車產業面臨多重困難。外傳日產汽車（Nissan）財務長馬智欣也將卸任。

不論誰接任Stellantis執行長，都將面臨艱鉅任務，因經銷商和產業專家稱，Stellantis已因產品定價過高，逐漸失去歐美市場。

投資人 財務 飛雅特

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