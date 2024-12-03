印度鋼鐵商JSW 強攻電動車

印度鋼鐵製造商JSW表示，計劃成立自己的電動車品牌，要在該國成長中的電動車產業裡成為一方之霸。

英國金融時報（FT）報導，JSW今年3月剛宣布和中國大陸上汽集團合作成立15億美元的合資公司，以在這個全球人口最多國家暨第三大汽車市場販售上汽集團的MG品牌電動車，如今又宣布將成立自家電動車品牌。

JSW董事長暨家族所有人金達爾（Sajjan Jindal）表示，該公司計劃在印度西部馬哈拉施特拉邦奧蘭卡巴市興建的汽車工廠，將專用於自創品牌。

金達爾說：「我們想做的不是大陸企業在印度販售產品的前哨站。我們想在印度生產、附加價值、販售產品。」

目前印度電動車業已有許多當地車廠，包括塔塔汽車、馬亨達和Ola Electric。

金達爾並未進一步詳述其投資計畫和欲生產車種。但當地工業園區奧蘭卡巴工業城10月在X上發布一則貼文歡迎JSW到當地投資。文中表示，JSW將投資2,720億盧比（32億美元）在生產電動車和商用車輛，並將創造5,200個工作機會。此外，金達爾也表示，即將上台的川普政府預料將進行的美中脫鉤「對印度將是大好機會」，因為美國將會對印度「友好」，儘管川普將對大陸和其他國家的商品提高關稅。

金達爾說：「如果你看川普在考慮的做法，歐洲和中國都將遭殃，將會受益的大國，一個是日本，另一個將是印度。」「美國將會實施關稅，即使是對印度公司。但我認為，美國將會對印度友善。」