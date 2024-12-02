領導轉型世界級代工失利 英特爾執行長基辛格退休

中央社／ 紐約2日綜合外電報導

晶片製造商英特爾（Intel）嘗試在人工智慧（AI）時代趕上人工智慧晶片大廠輝達（NVIDIA）等企業，但一直苦苦掙扎，經歷一段混亂期後，今天宣布執行長基辛格（Pat Gelsinger）從公司退休，自12月1日起生效。

路透社報導，英特爾指派財務長辛斯納（David Zinsner）及高階主管霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）作為臨時共同執行長，董事會已在尋找新的執行長人選。

英特爾曾經是全球半導體產業的巨頭，但近年在製造領域落後台積電等競爭對手，更錯過生成式AI浪潮，甚至錯失投資OpenAI的機會。

基辛格2021年回鍋接任英特爾執行長，嘗試帶領英特爾轉型，想要恢復公司在晶片製造領域的領導地位，核心策略是把英特爾打造成一家世界級代工企業，為其他公司製造晶片。然而，代工業務迄今仍持續虧損。

英特爾董事會獨立主席耶里（Frank Yeary）在一份聲明中表示：「儘管我們在恢復製造競爭力和打造世界級代工廠能力方面取得了顯著進展，我們知道公司仍有許多工作需要完成，並致力重拾投資者信心。」

半導體 台積電 財務

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