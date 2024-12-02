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更有底氣挑戰輝達 貝佐斯投資Tenstorrent 7億美元融資

經濟日報／ 編譯林聰毅／綜合外電
亞馬遜創辦人貝佐斯（見圖）亞馬遜創辦人貝佐斯參與了一樁對Tenstorrent公司的7億美元融資，此輪融資使這家人工智慧（AI）晶片新創公司的估值約達26億美元。美聯社
亞馬遜創辦人貝佐斯（見圖）亞馬遜創辦人貝佐斯參與了一樁對Tenstorrent公司的7億美元融資，此輪融資使這家人工智慧（AI）晶片新創公司的估值約達26億美元。美聯社

亞馬遜創辦人貝佐斯參與了一樁對Tenstorrent公司的7億美元融資，這輪由南韓AFW Partners和三星證券主導的融資，讓這家人工智慧（AI）晶片新創公司的估值約達26億美元，使其更有底氣挑戰輝達（Nvidia）。

貝佐斯的家族辦公室Bezos Expeditions與LG電子和富達投資共同參與了此輪融資，押注Tenstorrent創辦人凱勒（Jim Keller）的本領以及AI技術蓬勃發展的機會。有「晶片大神」稱號的凱勒，計劃帶領Tenstorrent開發一款晶片，試圖打破輝達在AI市場的霸主地位。

這筆資金將用於擴充Tenstorrent的工程團隊、投資其全球供應鏈，以及建置大型AI訓練伺服器。

在AI產業追求更多電力及更高成本效益之際，小型公司如雨後春筍般湧現，試圖從輝達耗電的晶片中奪取市占。Tenstorrent的工程解決方案要為AI的開發提供一條更經濟實惠的途徑。該公司的技術建立在開放原始碼和普通技術上，避開複雜而昂貴的元件，例如輝達青睞的高頻寬記憶體（HBM）。

凱勒說：「如果使用HBM，就無法打敗輝達，因為輝達買了大多數HBM，並且具有成本優勢。」「但他們永遠無法將HBM內建於產品和插槽以降低價格。」

團隊 貝佐斯

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