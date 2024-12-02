福斯勞資糾紛升高 勞工展開大規模罷工

中央社／ 德國漢諾威2日綜合外電報導

由於勞資糾紛日益升高，數以千計的福斯車廠勞工今天發動罷工，工會示警，這家遭逢危機的德國汽車巨擘，打算大規模裁員並關閉工廠。

法新社報導，針對福斯（Volkswagen）的管理高層打算大規模裁員，全德國境內福斯車廠的員工紛紛響應罷工號召，他們揮舞寫著「你要開戰，我們奉陪！」的標語和頗具影響力的「德國金屬工業工會」（IG Metall）紅色旗幟。

自從福斯今年9月宣布正在考慮前所未有的方案，也就是關閉若干德國境內的工廠以來，德國金屬工業工會與員工代表會（works council）連袂力拚保飯碗。福斯在德國雇用約12萬勞工。

數以千計的勞工從位於茲維考（Zwickau）的車廠，沿著一排電動車出發遊行，這是罷工的行動之一，而位於漢諾威（Hanover）的工廠到歷史悠久、位於沃佛斯堡（Wolfsburg）的福斯總部，也響應這次罷工。

德國金屬工業工會週末宣布，上週資方拒絕工會保飯碗的提案後，今天將展開一連串短暫性質的「警告罷工」。

德國 福斯 罷工

延伸閱讀

德國高速公路50車連環撞釀19傷 肇事司機「之」字形行駛被捕後送醫

下一個會輪到德國嗎？Volkswagen開始轉讓出售中國工廠

家裡鼠患猖獗！他請來「王牌捕鼠員」還鬧罷工 下秒全家看呆：工資要加倍

中華電信工會不滿待遇抗議 交長籲：勞資雙方好好協議

相關新聞

英特爾執行長突退休 美超微換財務長 美股早盤揚 台積ADR飆

英特爾突然宣布執行長基辛格退休，帶動科技股飆升，美股2日早盤四大指數開盤齊揚，但道瓊工業指數隨後拉回。

若在20年前投資輝達1000美元 報酬率超驚人

個股帶來改變一生財富的機會並不常見，但Bespoke投資集團列了幾家會想讓你回到過去投資的企業。

美超微撤換財務長強調「未涉不當行為」 早盤大漲近14%

近來身陷會計作帳風暴的美超微（Super Micro Computer）2日聲明說，根據外部審查的結果，並未發現自身涉及...

經濟數據出爐前市場態度謹慎 美股開盤小漲

在市場聚焦本週將出爐的一系列經濟數據之際，華爾街主要指數今天開盤小漲。而奮力追趕人工智慧（AI）晶片市場步調的英特爾（I...

更有底氣挑戰輝達 貝佐斯投資Tenstorrent 7億美元融資

亞馬遜創辦人貝佐斯參與了一樁對Tenstorrent公司的7億美元融資，這輪由南韓AFW Partners和三星證券主導...

英特爾執行長基辛格退休！股價盤前一度大漲5%、臨時執行長由他們擔任

英特爾2日宣布，執行長基辛格退休，並卸下董事會職務，人事令12月1日生效，結束接近四年的任期。該公司股價在美股盤前聞訊一度大漲5%…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。